Phelps pierde contra un tiburón blanco... por dos segundos

El 'Tiburón de Baltimore', Michael Phelps, no pudo contra un tiburón blanco de verdad en los 100 libres en aguas abiertas. La peculiar prueba era un reto del canal 'Discovery Channel' dentro de su ciclo semanal 'Shark Week'.



'Gran oro vs. gran blanco', como fue anunciada la carrera, tuvo también una preparación muy meticulosa para que nadie resultara herido en una zona de Sudáfrica infestada de tiburones, y con el agua a solo 13 grados en pleno invierno austral.



La leyenda estadounidense, ya retirada, nadó en un carril protegido por quince buceadores, y la carrera se desarrolló por turnos. Luego el montaje televisivo hizo el resto y se pudo ver en paralelo al tiburón blanco y al nadador estadounidense peleando por llegar el primero.



Al final, la diferencia fue de tan solo dos segundos a favor del escualo, que detuvo el crono en 36.1, mientras que Phelps, ganador de 23 medallas olímpicas, tuvo que conformarse con 38.1.





