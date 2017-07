El mundo está pendiente de un combate de boxeo... y Mike Tyson no ha dejado pasar la oportunidad de opinar sobre lo que ocurrirá el próximo 26 de agosto. "McGregor será asesinado, va a morir contra Mayweather". El polémico exboxeador reconoció en Barstool Sports que siente pena por lo que considera algo injusto: "¿Boxeo? Me sienta mal porque pensaba que se iban a utilizar las reglas de las Artes Marciales Mixtas contra el boxeo, que es de lo que se trata. Pero McGregor puso su culo de una forma en la que le van a patear. Ha estado haciendo MMA desde pequeño pero en la pelea Conor no puede patear o agarrar al rival. No creo que McGregor tenga muchas posibilidades". El que fuera claro dominador del ring en los 80 y 90 aseguró que el irlandés "tendrá las reglas más sucias de la historia del boxeo".