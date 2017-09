Incertidumbre con las selecciones españolas de hockey hierba

El conflicto generado por la intoxicación masiva de las selecciones masculina y femenina sub´21 de hockey hierba españolas está lejos de solucionarse. Ambos combinados nacionales se vieron obligados a retirarse del EuroHockey Junior Championships, campeonato de Europa sub´21 que se ha celebrado en Valencia durante la pasada semana; y aunque el motivo de la retirada está más que justificada, la Federación Europea de Hockey debe tomar una decisión sobre si aplica o no medidas disciplinarias contra las selecciones españolas, y en caso afirmativo, qué medidas tomar según el reglamento.

De momento, se desconocen todavía las causas de la intoxicación masiva que acabó con una treintena de jugadores y jugadoras de los combinados españoles, además de algún técnico y varios árbitros, teniendo que ser ingresados en varios hospitales de la ciudad de València. Siete de ellos tuvieron que pasar la noche del domingo en observación, aunque todos ellos evolucionan favorablemente. Se espera que, entre la jornada de este martes y la del miércoles, la Federación Española de Hockey explique los motivos por los que se produjo.

Mientras, en el aspecto deportivo, la incertidumbre marca la decisión que podría tomar la Federación Europea al respecto. La lógica indica que, estando claros los motivos por los que ambas selecciones españolas no se presentaron a sus respectivos partidos, y siendo estos motivos más que justificados –una intoxicación masiva y grave que mandó a muchos al hospital–, la Federación Europea no tome medidas especiales y deje a ambos combinados cuarto y sexto. Es decir, que le den por perdidos los dos partidos a los que no se presentaron, y nada más.

Sin embargo, existe otra posibilidad, ya que la normativa indica que si un equipo no se presenta a un partido será descalificado, y de esta forma quedaría último del torneo en cuestión. Esto tendría consecuencias muy graves, ya que el último puesto conlleva el descenso de categoría, algo que ninguno de los dos combinados españoles merece por lo mostrado sobre el césped.

Apoyo del hockey mundial

A la vez que los directivos europeos estudian las posibilidades de actuación, el resto del hockey mundial se vuelca con las selecciones españolas. Además del gesto de Alemania, rival de la masculina por el bronce, subiendo al podio con la bandera de España, representantes de las selecciones de Holanda, Irlanda, de los árbitros y aficionados de todos los equipos participantes en el torneo, se han volcado con las selecciones españolas, a las que desean una pronta recuperación. Eso sí es deportividad y ejemplo de valores.