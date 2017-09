Plaza: "Me queda el Mundial de Medio Maratón y un récord de España"

Con medio siglo cumplido y algo más de 5 meses, Miguel Ángel Plaza Benita, atleta valenciano del Cárnicas Serrano sigue desafiando a la lógica y buscando retos que añadir a los ya conquistados, como los títulos de campeón del mundo, de Europa y de España de maratón de veteranos. Lleva media vida corriendo maratones, 24 desde 1993, en su mayoría en Valencia, donde fue campeón autonómico en 2010. No es partidario de hacer más de dos o tres en un año, y ve una locura lanzarse a correr uno sin al menos dos años de experiencia en medias y grandes fondos. "El maratón hay que correrlo de principio a fin sin parar", sentencia quien logró su mejor marca personal de la distancia a los 49 años (2h26:44).



Enhorabuena por este Europeo de Maratón M50 que añade a sus títulos de campeón del mundo M45 en 2015 y de campeón de España M45 en 2016. ¿Qué viene después de esta triple corona?

Cada año es una temporada nueva, son títulos nuevos, pero sí que es verdad que lo que me gustaría es rebajar el tiempo de maratón y dejarlo en 2h24 o 2h25 para conseguir algún récord de España. Mi mejor marca la conseguí el año pasado en el Maratón de Valencia, con 49 años, 2h26:44, estoy ahí ahí... Este mes de agosto en Dinamarca logré el Europeo de Medio Maratón, y el Mundial de veteranos será el año que viene en Málaga y sí que tengo pensado correr. En el Mundial de Valencia me gustaría conseguir el récord de España, o prepararlo para intentar asaltarlo en Málaga. Lo intentaremos. También está por conocer la sede del Campeonato del Mundo de Maratón, que es cada dos años y ahí me toca defender mi corona, por supuesto.

¿Cómo logra seguir arañando segundos al crono cuando la lógica y la edad imponen lo contrario?

Digamos que es por la ilusión que tengo y porque me sacrifico mucho entrenando bastante duro para tener que compaginarlo con el trabajo y la familia. El récord de España de mi categoría me gustaría batirlo. Quiero preparar el maratón concienzudamente para intentarlo el año que viene si se puede en Valencia o en el campeonato del mundo de 2018, si veo que el recorrido es satisfactorio.

Y además, con el mérito de prepararlo en julio y agosto en Valencia, y trabajando de noches...

No me he ido fuera, la preparación la he hecho en Valencia y he tenido que soportar los rigores de la temperatura incluso saliendo a las 5 de la tarde, con lo cual el calor ha sido bastante extremo. pero manteniendo esa ilusión y sabiendo que iba a disputar un Europeo con expectativas de poder ganar. Trabajo de noches en la Ford, y en verano me voy a entrenar a las 7 de la mañana para no pillar el calor, y en invierno antes de que anochezca. El maratón del Europeo en Wroclaw (Polonia) era un buen recorrido pero todos los días hacía viento y el día del maratón no fue menos, y correrlo solo desde el km 10 hasta el final... Padecí bastante, la verdad.

¿Qué título de su triple corona de maratón le ha hecho más ilusión?

Me quedo con el Campeonato del Mundo, en Lyon en 2015, es el que más ilusión me ha hecho, y también estaba acompañado de mi familia y lo disfruté más que el del domingo durante el recorrido.

¿Le veremos corriendo el Maratón de Valencia de noviembre?

Va a ser un poco seguido. Si el cansancio me respetara, igual acompaño a algún compañero a tirarle 20-25 km. No lo descarto, pero lo que es completarlo lo dudo, lo dudo. Hice de liebre para una corredora irlandesa hace un par de años, y la cosa no fue mal, y para Marta Esteban en una Media Maratón, y fue bastante bien. Ella son palabras mayores ahora€ En octubre correré el Medio Maratón de Valencia. Me imagino entre los populares, con el aliciente de que al ser en tu ciudad con público y un buen recorrido intentaré acercarme al récord de España. Es una gran oportunidad.

¿Es de los que llevan la cuenta de sus maratones?

Maratones llevo haciendo desde 1993. Entonces corríamos muy poquitos, ya era raro encontrar una carrera con mil participantes, y hoy en día ya ves el boom que tiene esto. Los primeros fueron en Valencia, Llevo 24 en total. He corrido en Madrid, León, Castellón, Sevilla, Lyon, Polonia€ Y ahí estamos. En Valencia no recuerdo, pero deben ser sobre unos 16 o 17 calculo. En 2010 gané el campeonato autonómico aquí, el último año que se hizo en la Alameda. Pero no recomiendo más de dos otres en un año.

A partir de entonces, y tras un año sin celebrarse, la prueba cambió por completo y parece no tener techo.

La verdad es que en pocos años ha cogido un auge tremendo. Su techo dependerá de la organización. Valencia es una gran ciudad, pero creo que deberían poner un límite. Tampoco podemos compararnos con los majors, porque no creo que las infraestructuras de Valencia en estos momentos sean las adecuadas para soportar 30.000 o 40.000 personas. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá, y sobre todo la organización.

¿Le ha perdido la gente el respeto al maratón y a la distancia?

Hay que tener mucho cuidado porque algunos corren y no saben el riesgo al que se exponen. Me explico. Lanzarse a correr una media o un maratón sin tener experiencia me parece un poco alocado, y se está viendo cada vez en más populares. Yo recomiendo iniciarse en 10 km, fondos de 15 km y medias, y estar un par de años tanteando esas distancias para lanzarse a preparar con garantías un maratón. Porque ir a correr un maratón y a partir de la media pararte a andar cada kilómetro, no veo que eso sea correr un maratón. El maratón se corre de principio a fin sin parar. Te puedes parar una vez por cualquier circunstancia pero no más.

¿Tras media vida corriendo maratones, no le llama probar otras disciplinas como la montaña o el trail?

Probé una vez una carrera de trail y no voy a probar más. Yo estoy muy delgado y muscularmente soy bastante débil, y reconozco que para el trail se necesita estar más fuerte, hacer mucho gimnasio. Corrí una que me dejó tocado toda la semana sin poder entrenar y dije ´una y no más´. Lo que sí que he probado fue la pista, que nunca lo había hecho, en Elche y quedé subcampeón de España de 5.000, y no descarto en 2018 hacer alguna más entre 5 y 10 km.

¿Hasta qué edad se ve corriendo y cosechando éxitos y trofeos?

Siempre digo que mientras tenga ilusión y las lesiones me vayan respetando seguiré corriendo. Sobre todo tener ilusión, y de momento, como la tengo, pues adelante.