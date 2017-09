Maroto hace doblete en el Mundial Ironman 70.3

La valenciana Mª José Martínez Maroto compitió el pasado fin de semana y por segundo año consecutivo en el Mundial Ironman 70.3 que se celebró en la ciudad de Chattanooga , en Tenessee (Estados Unidos), donde solo hubo cinco representantes españolas.

El campeonato transcurrió en uno de los circuitos más complicados y duros del mundo, ya que la natación fue en el río de Teneessee , con corrientes de intensidad media, lo que hizo que la natación fuera aún más exigente. Desde ahí, los atletas realizaban los 90km de bicicleta en un circuito donde se ascendía a las montañas de Lookout Mountain, –1.000 metros de ascenso–, circuito duro por su exigencia física y duro por la altitud sobre el nivel del mar que da una mayor fatiga por la carencia de oxígeno.

Para finalizar la prueba , la carrera a pie fue durísima por no tener un solo llano , y consistir en 21,1 km de continuas cuestas . Todo ello hizo que los tiempos de los atletas fueran entre 30 minutos a 1 hora más lentos. María José, eso sí, sabía que iba a sufrir muchísimo ya que no había podido entrenar en plena forma para esta competición, pero no quiso perdérsela y apostó por ir hasta la ciudad de Chattanooga , competir , y realizar la competición para obtener así la medalla de Finisher del Mundial Ironman 70.3, a solo unos meses de disputar su próximo Ironman 70.3.

María José consiguió su clasificación este año en la ciudad de Liuzhou , China , donde la fractura de coxis no le impidió competir y conseguir su sueño. Poco después fue operada de apendicitis , dejándola unos meses en dique seco, en reposo absoluto , sin entrenar.

Un contratiempo que le hizo plantearse la competición Mundial con un único objetivo , disfrutar y sufrir de cada uno de los 113 km para cruzar la meta tras realizar 1.900 metros nadando , 90 km en bicicleta y 21,1 corriendo.

Por todo ello y sin tener en cuenta el resultado en una prueba en la que el objetivo era acabar, destaca que «donde no llega el cuerpo llega la mente al aplicar las 3Cs que se necesitan para superar un Ironman , ´Cabeza , Corazón y Coraje?.