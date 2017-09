"Lucho" Herrera padece cáncer de piel

Luis "Lucho" Herrera, quien en 1987 se convirtió en el primer colombiano en ganar una Vuelta a España, confirmó que padece cáncer de piel producto de las largas jornadas de exposición al sol cuando practicaba el ciclismo.

"El jardinerito de Fusagasugá", como le conocen en Colombia al también campeón de la montaña del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, reveló en declaraciones al programa Testigo Directo y recogidas por la emisora Blu Radio que "entrenando y corriendo" invertía entre cinco y siete horas diarias.

El exciclista, que fue campeón en 1988 y 1991 de la Dauphiné Libéré, relató que le salió una "mancha grande" en un brazo y otra en el rostro, por lo que decidió acudir al dermatólogo al notar que "no era normal".

"Ya tenía muchas manchas en las manos, en la cara", comentó el tres veces ganador del Tour de Francia, quien recordó que en esa competición los participantes enfrentan "temperaturas de 38, 40 grados".

"Me vi unas manchas como con un alto relieve, eso fue lo que yo noté. Entonces, el doctor me ha estado quemando, cauterizando (...), porque en las manos también me salían unos granitos, era como un granito, entonces yo me los quitaba y volvía y me salía. Dijo el doctor que eso era síntoma ya de que me iba a salir cáncer en las manos", comentó.

Según el dermatólogo del exciclista, Andrés Luque, Herrera tuvo un carcinoma basocelular y también presento una lesión en un antebrazo. "Él debe seguir un tratamiento porque por su mismo daño solar crónico que tiene las lesiones vuelven y aparecen y ocasionalmente se le hacen también sesiones de crioterapia, que es congelar las lesiones, es decir, quemarlas con frío esas lesiones que están apareciendo", explicó Duque.

Herrera cuenta además en su palmarés con triunfos en la Vuelta a Colombia en 1984, 1985 y 1986, así como en el Clásico RCN en 1982, 1983, 1984 y 1986.

Fue además vencedor en 1985 del Gran Premio de la Montaña del Tour de Francia.