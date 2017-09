Carlos Anguita domina el billar mundial a tres bandas

Carlos Anguita se ha convertido, por méritos propios, en la mayor promesa del billar a tres bandas mundial con tan solo 20 años. El valenciano ha conseguido en tan solo nueve meses la triple corona en la categoría Júnior. Es decir, durante este año 2017 se ha proclamado campeón de España, de Europa y del Mundo.

Todo empezó a principios de año, en el mes de enero, cuando se alzó como el mejor jugador joven del panorama nacional. Eso le dio el billete para el Europeo de abril en la ciudad de Brandenburgo, en Alemania, donde también se impuso a todos sus homólogos del viejo continente. El reto mayúsculo del triplete llegaría el pasado mes de septiembre, pero no sería nada fá- cil.«Estuve planteándome no jugarlo» comenta Anguita. Una lesión en su codo izquierdo (él es zurdo) le hacía dudar sobre si podría competir en el torneo que se celebraba en Murcia a mediados de mes. Pero con muchas horas de entrenamiento, cremas antiinflamatorias y una codera, el joven jugador del Club de Billar de Moncada viajó a tierras murcianas para competir. Las expectativas no eran gloriosas, «no esperaba ganarlo» comenta.

Pero superó la fase de grupos por delante de otros tres rivales que componían el grupo, se metió en cuartos y entonces llegó la semifinal, el punto de inflexión del torneo. Las medallas estaban ahí. En la penúltima ronda del torneo. empezó por detrás en el marcador y su rival le sacó una buena renta, pero el veinteañero se rehizo y consiguió el pase a la final. «Fue todo muy emocionante, sobre todo la semifinal. Iba perdiendo por mucho y conseguí remontar. El apoyo del público fue clave y pude levantarlo».

Ante él se presentaba la ocasión de ser campeón mundial, completar un año histórico para su corta carrera deportiva y en la final no perdonó. Impuso el ritmo en la ronda más decisiva y siempre fue por delante. Sin estar bien físicamente, Anguita se coronó como el mejor jugador sub-22 del mundo. El CB Moncada ha vivido un año histórico. Además de los éxitos de Carlos, otro compañero valenciano como David Martínez se alzó con el absoluto de España e hizo bronce en el pasado Europeo Senior.

«A nivel de la Comunitat podemos decir que somos los referentes. A nivel nacional, se puede decir que somos ´la moda´ tras este gran año que hemos hecho David y yo». Anguita empezó desde bien pequeño gracias a la escuela que creó el propio club, donde se trabaja con la cantera. Aún así, la realidad del billar es complicada dentro de un mundo con muchas opciones deportivas que suelen atraer más a los jóvenes como pueden ser el fútbol o el baloncesto. «Hace falta más repercusión, que se venda mejor el billar. Con tantos deportes es complicado, pero hay que buscar que a los niños les entre el gusanillo por esta disciplina. Lo que pasa es que es un deporte donde se mejora lentamente y eso a veces, frustra a los niños». El mismo Anguita intenta hacer progresar a los jóvenes alumnos que están practicando en la escuela de Moncada.

Así empezó él y ha llegado hasta donde está por la perseverancia. Los retos no se acaban ahí, pues ahora su objetivo es meterse entre los 16 ó 12 mejores de España (actualmente está en el puesto 17 del ránking) y revalidar sus títulos como Júnior, porque aún tiene por delante un año más en esta categoría. Todos sus rivales querrán batir al campeón del CB Moncada que defiende todos los títulos.