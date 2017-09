Rafa Valls ficha por el Movistar de Mikel Landa

Rafa Valls vuelve al pelotón español de la mano de Movistar, equipo con el que ha firmado por una temporada. El contestanto correrá junto a Alejandro Valverde, Nairo Quintana, y Mikel Landa, el flamante fichaje de los telefónicos, procedente del Sky.



El alicantino es el quinto refuerzo del Movistar para 2018, junto a Eduardo Sepúlveda, Jaime Rosón, Jaime Castillo y el ya citado Mikel Landa. El ciclista de Cocentaina, que cumplirá su décima temporada como profesional, y en la actualidad recuperándose de una fractura de cadera que le impidió disputar la Vuelta a España, se mostró muy feliz por su fichaje.





Súper feliz de llegar a @Movistar_Team ! Gracias por la oportunidad de unirme a este grandísimo equipo!!! ???????? — Rafa Valls Ferri (@RafaVallsFerri) 28 de septiembre de 2017

"Estoy muy feliz con la oportunidad de poder unirme a un gran equipo como Movistar después de dos años en los que las cosas no me ha salido bien", dijo el escalador, nacido en 1987 en, Alicante, y que regresa a un equipo español tras su paso por Vacansoleil, Lampre y Lotto, y un rosario de lesiones.En su currículum figuran dos, dosy cuatro. Precisamente, en su debut en 2010 en la ronda gala, acabó segundo en la etapa con final en Les Rousses que ganó Sylvain Chavanel.En su palmarés tiene una etapa en el Tour de San Luis 2010 y la etapa reina y la clasificación general del Tour de Omán de 2015, en la que se impuso a ciclistas comoy Alejandro Valverde. Esta temporada fue séptimo en el Tour Down Under y décimo en el Critérium du Dauphiné.Con la llegada de Rafa Valls, Movistar vuelve a fichar a un ciclista valenciano. El último en pasar por sus filas fue el alicantinoque en 2015 lo cambió por el Lampre, donde coincidió precisamente con Rafa Valls , y los dos últimos años en el Orica australiano.