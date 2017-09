Conor McGregor se ha quedado con ganas de más

El luchador Conor McGregor, campeón de la MMA, no renuncia a ganar un combate de boxeo, una disciplina que no es la suya y con la que retó al campeón Floyd Mayweather, contra el que perdió la 'batalla del siglo' en Las Vegas.

´The Notorius´, tras su derrota ante el estadounidense Floyd Mayweather, tiene en mente al mexicano Canelo Álvarez, con el que podría enfrentarse en mayo, a pesar de las reticencias de su entrenador, que cree que McConor aún le falta recorrido en el cuadrilátero, aunque piensa que lo acabará logrando.

"Creo que no ha terminado como boxeador. Tuvo un combate contra el más grande de todos los tiempos y lo lo hizo mal. Si hubiera un gran combate, como Canelo Álvarez, Conor podría hacerlo. Aunque no sería una decisión inteligante. No serían buenas peleas para él", declaró John Kavanagh.