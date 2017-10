Cam Newton contesta de forma machista a una reportera racista

Cam Newton, 'MVP' de la NFL en la temporada 2015, se ha metido en un buen lío por contestar de forma machista a una reportera tras su último partido ante los New England Patriots. El quarterback de los Carolina Panthers, una de las figuras más mediáticas de la NFL, se rió de la pregunta de la periodista Jourdan Rodrigue, para a continuación decir que "es gracioso oír hablar de rutas a una mujer". Rodrigue le había preguntado sobre la ejecución de las rutas de su receptor Devin Funchess, algo que al parecer sorprendió a Newton.





Here's the video of Cam Newton saying "it's funny to hear a female talk about routes" pic.twitter.com/hd9Kg4CCeu — Carlin & Reese (@CarlinReeseWIP) 4 de octubre de 2017

I don't think it's "funny" to be a female and talk about routes. I think it's my job. — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 4 de octubre de 2017

Lógicamente, el vídeo con la respuesta machista de Newton se hizo viral de forma instantánea en las redes sociales y el entorno de la NFL cargó con dureza contra Newton, justo en el momento en el que la Liga está más solidarizada que nunca con los atletas negros tras los ataques del presidente Donald Trump . Sin embargo, Newton no ha pedido perdón hasta la fecha, y de momento no parece que vaya a hacerlo.La periodista, que en su cuenta de 'twitter' escribió que no le parecía "gracioso ser una mujer y hablar de rutas, sino que es mi trabajo", recibió multitud de apoyos durante la jornada, pero de repente la polémica se volvió en su contra. Los usuarios de esta red social bucearon en sus mensajes pasados y encontraron varios en los que Rodrigue se expresaba en términos racistas hacia los negros. Tal revuelo se montó que la reportera ha tenido que pedir perdón por esos mensajes.