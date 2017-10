Rafa Valls y Rubén Plaza cambian de aires

Tres años después de separarse tras coincidir una temporada en las filas del equipo Lampre (2015), los dos únicos valencianos del pelotón UCI World Tour vuelven a cambiar de aires, pero esta vez toman caminos completamente antagónicos.



Rafa Valls (Cocentaina, 1987) y Rubén Plaza (Ibi, 1980) seguirán siendo la punta de lanza del ciclismo de la Comunitat Valenciana, si bien solo el contestano seguirá en la máxima categoría mundial de este deporte. Tras dos temporadas en el Lotto-Soudal belga, marcadas por las lesiones, Rafa Valls regresa al único equipo de casa para ser gregario en el potente Movistar Team de los españoles Alejandro Valverde y el recién fichado Mikel Landa, y del colombiano Nairo Quintana.



«La verdad es que estoy contentísimo de llegar a este gran equipo, el Movistar Team, y que me den esta oportunidad», comenta a SUPER este paisano de otro histórico como Vicente Belda. «Después de la lesión que estoy arrastrando de momento, que no estoy recuperado del todo, tengo que estar agradecido por la oportunidad que me dan. Va a ser un cambio grande, pero lo bueno es que va a ser a mejor, y con muchas ganas de llegar al equipo».



Vencedor del Tour de Omán en 2015, y segundo en una etapa del Tour de Francia de 2010 en la que se dio a conocer, Valls no le teme a nada después de ocho participaciones en grandes vueltas. Tiene predilección por el Tour, eso sí, pero admite que ahora su papel es otro: «Está claro que con los tres líderes que hay, Valverde, Quintana y Landa, mi papel será ayudarles en la montaña y estar a su lado el mayor tiempo posible para que logren sus objetivos. Por ese lado va a cambiar un poco mi forma de correr. El Tour es la carrera que más me gusta de las tres grandes, pero tendré que estar a lo que me digan en el equipo».



Valls, mientras se recupera de la fractura de carrera que le impidió disputar la Vuelta a España, ha firmado por un año, aunque confía en poder seguir alguno más en Movistar, un equipo con el que corrió cuatro temporadas el otro protagonista de esta historia, Rubén Plaza.



El ciclista de Ibi, que reside y entrena en Andorra, como otros grandes especialistas, algunos ya retirados como ´Purito´ Rodríguez, ha emprendido una aventura completamente diferente. Considerado uno de los veteranos del pelotón y con dos victorias recientes de etapa en el Tour de Francia y la Vuelta a España, ambas en 2015, el dos veces campeón de España deja el Orica australiano para fichar por el Israel Cycling Academy, de categoría Continental Pro.



Una arriesgada decisión que le aparta de las grandes rondas, salvo invitación, como es de esperar que suceda en el Giro de Italia, cuya salida se dará en Jerusalén y que tendrá tres etapas en tierras de Israel. Sería su decimotercera ´grande´ y su tercer Giro.



«La idea del equipo es correr el Giro, que va a salir de Israel, y para eso quería reforzarse, y ha hecho cuatro o cinco fichajes de gente contrastada», explica a SUPER el alicantino, que tendrá además otra misión en la que quizá es la escuadra con más nacionalidades del pelotón (trece hasta la fecha).



«Están empeñados en sacar un corredor israelí de cara al futuro, que sea bueno, y quieren trabajar con la base, y parte de ese trabajo quieren que lo haga yo. Les hacía falta gente veterana. Estaré en el Giro al cien por cien. Y el resto del año a trabajar con la gente joven. Muchos viven en Girona, y yo en Andorra, por lo que la idea es entrenar con ellos. Ahora son 16, y el año que viene seremos unos 24 y algunos de ellos neoprofesionales», añade Plaza, que compartirá colores en 2018, entre otros, con el belga Ben Hermans, el noruego Sondre Holst Enger, el español José Manuel Díaz, y una larga lista de jóvenes a los que Plaza, ganador de la Volta a la C. Valenciana y las Vueltas a Aragón, Castilla y León, y La Rioja espera poder enseñar todo lo que sabe.



Alba Teruel, con el Movistar femenino

Oficialmente puedo anunciar que formaré parte del nuevo equipo femenino Movistar en 2018!! Agradecida y ilusionada con esta oportunidad! ???? https://t.co/Da1ubjKP1X — Alba Teruel Ribes (@albatr_96) 2 de octubre de 2017

la gran figura del Movistar Team, daba esta semana la bienvenida a las ocho primeras componentes del nuevoque en 2018 debutará en el pelotón. «Bienvenidas a la familia Movistar, que este año crece gracias a vosotras», dijo el murciano en su cuenta de Twitter.Jorge Sanz dirigirá un plantel de diez corredoras en el que figura una valenciana, deportista delde la, y que acaba de disputar los Alba Teruel, ciclista de 21 años de Benigànim, dejará el Lointek Team para correr junto a, procedentes del, también del; la veterana polacay la joven francesa«Agradecida y ilusionada con esta oportunidad», comentó la valenciana en su Twitter.