'Gracias Mediterráneo', la emotiva carta del Natural Ladies tras el rescate de una regatista

Horas después de que Sonia Mengod fuera rescatada tras pasar ocho horas luchando por sobrevivir en las aguas de Dénia durante una regata entre Dénia e Ibiza, sus compañeras y su equipo, el Natual ladies, han querido emitir una carta en la que expresas sus emociones, los hechos ocurridos, y su agradecimiento a quienes les ayudaron y apoyaron.

La carta es la siguiente:



GRACIAS MEDITERRÁNEO

Gracias por permitirnos desplazarnos a través tuyo. Gracias por permitirnos disfrutar de tus olas, tus vientos, tus corrientes, tus habitantes, tus profundidades.. gracias, especialmente, por proteger y cuidar a nuestra compañera poniéndola a salvo pese al temporal que sufrías.

Los navegantes nos desplazamos como delfines en un medio natural increíble, apasionante y desafiante al cual siempre guardamos un enorme RESPETO.

El pasado viernes, cuando nos encontrábamos con nuestros compañeros estudiando el parte meteorológico, todo apuntaba que iba a ser una travesía "incómoda" porque íbamos a tener olas y muy poco viento. En vista de ello, la tripulación montó las líneas de vida (unas cintas que van de un lado a otro de la embarcación) para poder asegurarse a ellas y colocó los chalecos a mano, pues sabíamos que podíamos necesitarlos.

Nos dirigimos hacia la salida de la regata a motor, ya que apenas había tres nudos de viento. El comienzo de la prueba se retrasó unos minutos, hasta que se alcanzaron los seis nudos. Todo transcurría con normalidad cuando, de repente, un chubasco violento azotó a toda la flota.

Un azote que, en nuestro caso, supuso la caída al agua de una de nuestras siete tripulantes.



GRACIAS ADRENALINA

Gracias a la adrenalina, fuimos capaces de reaccionar, actuar, poner el barco a son de mar, arrancar el motor e iniciar la búsqueda de nuestra compañera.

La adrenalina es una sustancia cuya presencia en nuestro organismo, en circunstancias normales, es prácticamente insignificante. Sin embargo, es la hormona que nos permite reaccionar ante situaciones adversas, es decir, no es una sustancia vital para el mantenimiento de la vida, pero sí para la SUPERVIVENCIA.

Inmediatamente se inició el protocolo previsto ante estas situaciones y se canceló la regata. El centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Valencia movilizó en cuestión de minutos a todos los medios en la zona; la flota entera de la regata se puso a disposición del operativo de búsqueda; más embarcaciones salieron del RCN Denia€ gracias a todos, la búsqueda dio su resultado y lograron poner a salvo a nuestra compañera.

Siete pirañas sufrimos una accidente, juntas luchamos por salir adelante, fuimos una piña y lo seremos ya para toda la vida, porque la mar nos une y a ella volveremos en cuanto tengamos ocasión. Seremos FUERTES, seguiremos luchando y estaremos eternamente agradecidas.

¿Qué significa realmente ser FUERTE? Es abordar con ilusión una nueva oportunidad o hacer todo lo posible por seguir adelante cuando la vida nos pone a prueba.



GRACIAS RCN DENIA

Gracias a Fernando Calatayud, gerente del club; a Jose Antonio Carmona, comodoro; a Antonio Vidal, Director Deportivo y coordinador de seguridad, al comité de regatas dirigido por Jose Luis Aranzueque, Evaristo Cabanell y Jorge San Miguel a todo el equipo de la junta directiva; a la marinería, a los camareros.. todos estuvieron con nosotras desde el minuto uno en que pisamos tierra, dándonos todo lo que necesitábamos y más en esos momentos.



GRACIAS COMPAÑEROS ARMADORES Y REGATISTAS, COMITÉ DE REGATAS, FVCV€

No abandonaron la búsqueda en ningún momento pese a que las condiciones meteorológicas no mejoraban, nos arroparon y no paran de llegar mensajes y llamadas procedentes de toda España animándonos a todas a continuar con esta pasión que nos une: navegar a vela.



GRACIAS SALVAMENTO MARÍTIMO, CRUZ ROJA, BOMBEROS€

En la búsqueda han participado: los helicópteros Helimer 206 y Helimer 205, Salvamar Levante, Ls Diana de Cruz Roja, Helicóptero del 112, helicóptero de Bomberos de Alicante€ además de toda la flota al completo de los participantes de la regata y otros barcos que se encontraban en la zona.

Deseo personalizar este agradecimiento en ALFREDO MARTÍNEZ, compañero de la escuela de vela de Nautiecologic, hoy controlador de Salvamento Marítimo y en mi ángel de la guarda, alguien que siempre vela mis travesías, una gran docente y profesional, también controlador de Salvamento, EVA DÍAZ.



ENHORABUENA SUPERVIVIENTES

A mis pirañitas€ SM, AG, MG, SM, MT, NC, mis hermanas, amigas y compañeras para toda la vida.