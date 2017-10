"Me hubiera gustado despedirme de la natación en el Mundial"

Ricardo Ten, nadador y ciclista

El terremoto que asoló México hace unas semanas obligó a aplazar el Mundial de Natación, la que iba a ser la última gran competición como nadador para Ricardo Ten, inmerso ya en su relanzada carrera como ciclista. La agenda del valenciano le impedirá estar en la nueva fecha fijada para los Mundiales, del 27 de noviembre al 7 de diciembre.



El Comité Paralímpico Internacional confirmaba hace unos días que los Mundiales de Natación, aplazados a causa del terremoto, se celebrarán del 27 de noviembre al 7 de diciembre, también en México. Usted tenía previsto haber participado en las fechas iniciales pero ¿va a poder asistir en esta nueva convocatoria?

Por desgracia no voy a poder estar. Es una pena, me hubiera gustado poder despedirme de la natación de otra forma pero, con el cambio de fechas del Mundial me es imposible asistir. Ya lo tenía todo programado. Después del Mundial de Ciclismo preparé el Mundial de Natación que debía haberse disputado a finales de septiembre y principios de octubre y luego tenía previsto centrarme ya en el ciclismo. Lo sucedido en México fue una pena, por nosotros los deportistas pero sobre todo, por supuesto, por la gente de allí que ha tenido que sufrir la tragedia y con los que me solidarizo.

¿Qué compromisos son los que le impiden asistir al que hubiera sido su último Mundial de Natación?

Me tengo que someter el 16 de octubre a una pequeña intervención quirúrgica en la pierna, no es nada grave, pero me impedirá entrenar durante unos días. Además en esas fechas estaré ya inmerso en la temporada de ciclismo en pista que es mi próximo objetivo.

La natación le ha dado mucho. Ha sido 12 veces campeón de Europa, 7 veces campeón del Mundo, 3 veces campeón Paralímpico... ¿Qué siente al decirle adiós?

Son muchos años nadando y por supuesto que me da pena pero al mismo tiempo inicio con mucha ilusión una nueva etapa. Después de los Juegos de Río 2016 tomé la decisión de dejar la natación y despedirme en el Mundial. Logré la mínima para estar en México pero el terremoto lo cambió todo.

Otra cita destacada será el próximo Campeonato de España que se celebrará en Castelló en marzo e 2018 ¿Tiene previsto asistir?

Era otra opción pero si todo va bien, tampoco podré estar ya que en esas fechas se celebra el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pisa en Río de Janeiro y espero poder estar.

¿Es ese su próximo reto?

Sí, es el principal objetivo que me he marcado para esta temporada. Antes me tendré que ganar el puesto en el Campeonato de España y esperar a ver si me convoca el seleccionador.

Esta misma semana tiene una cita importante en Ibiza ¿es así?

Sí, estoy muy ilusionado porque me han invitado a participar en la Vuelta a Ibiza, voy a ir junto a mi compañero de equipo Maurice Eckhard. Además participa gente mítica como Miguel Indurain o Juanjo Méndez que es uno de los ciclistas paralímpicos españoles más destacados. Van a ser cuatro días, cuatro etapas, del 12 al 15 de octubre. Va a ser una Vuelta muy chula, se recorre toda la isla.

¿Por dónde suele entrenar con la bici habitualmente?

Yo vivo en Tavernes Blanques y entreno por allí. Cuando me toca hacer montaña suelo ir hacia la Calderona, el Garbí, el Oronet, Olocau, el Pico del Águila...



Pero pronto comenzará a entrenar en pista ¿no?

Sí, ahora lo más inmediato es preparar la temporada de pista por lo que a finales de mes comenzaré a entrenar en el velódromo Lluís Puig.

¿Cómo ha sido su adaptación al equipo Hyundai Koryo Car?

Muy buena. Estoy encantado. Es un gran equipo que tiene gente en todas las disciplinas y que está haciendo mucho también por el ciclismo adaptado. Además estoy con Maurice Eckhard que es un gran amigo y compañero. Tiene una gran experiencia y me está ayudando mucho.

¿Quién es su entrenador?

Me está llevando Eloy Izquierdo que es el entrenador del equipo y estoy muy contento con él. Está haciendo un gran trabajo y la verdad es que mi adaptación a la bici está siendo muy buena.

Aunque no estará en México en el Mundial de natación ¿tiene previsto despedirse de algún modo de sus compañeros?

A todos los que van les deseo mucha suerte y ojalá puedan cumplir con sus objetivos. Algo habrá que hacer de despedida, ya pensaremos cómo y cuándo.