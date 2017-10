"Vinimos a entrenar y a pasar el marrón de la Copa del Rey cuanto antes"

El Levante UD FS se vio sorprendido en su partido de Copa del Rey ante el CD Rivas Futsal y cayó eliminado a las primeras de cambio en una competición en la que el año pasado llegó hasta las semifinales tras eliminar, entre otros, al Barcelona.



La derrota, como en el anterior partido de Liga en el Cabanyal ante el Catgas Energía, llegó en los últimos minutos después de que los azulgrana encajaran cuatro goles en los últimos instantes y llegaran también con ventaja de 2-3 a falta de cinco minutos para el final.



Pero si la derrota fue una sorpresa, más lo fueron aún si cabe las declaraciones del entrenador del Levante UD FS, David Madrid, a la conclusión del encuentro. Unas palabras a 'LaPelotaNoSeMancha' que reproducimos a continuación y que se pueden ver en el siguiente vídeo:





"A la gente que no ha visto el partido le diría que ha sido un partido intenso, un entrenamiento, que es a lo que hemos venido, a entrenar y a intentar pasar el marrón este de lacuanto antes y sobre todo, que lean las portadas de Marca de hace unas semanas, que sería muy importante ver lo que está pasando. Es muy difícil jugar contra cinco, imagínate contra siete, pero no le quito el mérito aeh, porque el Rivas ha jugado, ha competido, ha utilizado sus armas, nosotros hemos utilizado el partido para lo que queríamos, que era un entrenamiento y me voy satisfecho".Sobre sus quejas, cabe recordar que a cinco minutos del final,empató el partido tras gozar de unos minutos de superioridad a causa de la expulsión de. Y posteriormente,hizo el tercer gol en su cuenta particular tras convertir un doble penalti.