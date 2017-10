La Foto viral de Sergio García y el fan que ahora es su rival

La vida da muchas vueltas y si no, que se lo digan a Sergio García y a Austin Connelly, sobre todo a este segundo. Y es que 18 años después de que se hiciera una foto con el de Borriol, su ídolo de juventud, este fin de semana ambos han coincidido en el Abierto de Italia como rivales y pareja de recorrido.



Una circunstancia especial para Connelly, que su madre quiso resaltar publicando aquella foto de hace 18 años en las redes sociales.



18 years after meeting his idol as a baby, @Austinconnelly9 gets paired with @TheSergioGarcia at the #ItalianOpen ???? https://t.co/GFB79JDw2Z pic.twitter.com/Jw1t2DjLPs