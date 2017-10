La primera medalla del Medio Maratón de Valencia, para Blas Gámez

El 12 de septiembre, el subinspector de policía Blas Gámez moría asesinado en la calle Sueca de València en acto de servicio cuando investigaba la aparición de una maleta con restos humanos. Se truncaba la vida de un hombre de 51 años, valorado por todos por su valía profesional y personal. La policía perdía a uno de sus hombres más valiosos y el mundo del deporte, a un gran aficionado. Corredor y ciclista, entre sus proyectos estaba correr el Medio Maratón de Valencia este domingo, 22 de octubre, junto a su mujer, Chus. Ahora, será ella la que corra en su memoria. Por ello, la organización del Medio Maratón València Trinidad Alfonso quiso rendir homejane al policía-corredor fallecido y a su mujer, Chus Sáez, en la presentación oficial de la prueba celebrada en el Edificio Lanzadera.

"El domingo faltará en la salida uno de los nuestros, Blas Gámez, quien ya estaba inscrito para participar en la prueba", destacó Borao, presidente de la SD Correcaminos, que, en un emotivo acto, entregó a su mujer, Chus Sáez, el dorsal enmarcado con el número 8309 que Blas debería haber llevado este domingo en su pecho. También le entregaba a su mujer la medalla de finisher que tampoco podrá recoger Blas tras cruzar la meta. Chus, quien no pudo contener las lágrimas, recibió una sonora ovación por parte de todos los presentes. La mujer de Blas, con el que compartía dos hijos, sí correrá el domingo como tenía previsto, pero lo que iba a ser un día festivo, será uno de los más tristes de su vida: "voy a correr por él, quiero rendirle ese homenaje pero sé que va a ser muy duro", afirmaba a SUPER, rota por el dolor. El Medio Maratón 2017 iba a ser muy especial para el matrimonio: "Blas llevaba mucho tiempo corriendo, le encantaba, había corrido muchas veces la Media de València, el Maratón... Yo, la verdad es que no corría, pero su entusiasmo y sus ánimos me llevaron a empezar a correr hace un año y me propuse correr la Media de València con él. Será mi primera media y se la dedicaré a él".