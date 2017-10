"Marqué cuatro goles y no pude llevarme el balón a casa"

El Levante UD FS regresa este viernes al pabellón del Cabanyal con motivo de la disputa del encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Primera División del fútbol sala nacional, que le enfrenta al O´Parrulo Ferrol.

El conjunto granota, que la semana pasada goleó a domicilio al Naturpellet Segovia por 2-9, recibe ahora en casa a un recién ascendido como es el equipo gallego, que además no ha conseguido todavía sumar su primera victoria en su regreso a la máxima categoría. Será, por tanto, una gran oportunidad para que los de David Madrid sumen un nuevo triunfo y permanezcan en la zona noble de la tabla de clasificación.

Tras las primeras cinco jornadas de competición, el Levante UD FS es ahora mismo sexto clasificado, y contra pronóstico se trata del equipo que más goles ha metido de toda la Primera División. Un potencial ofensivo, el que ha exhibido el equipo granota hasta la fecha, que tiene un exponente principal, Cecilio.

El ala cordobés es, con ocho tantos en cinco partidos, el máximo goleador de la categoría, con una diana más que el brasileño del Barça Ferrao. «No esperábamos, al principio de la temporada, ser el equipo más goleador de la Liga tras cinco jornadas, especialmente porque hay otros equipos como el Inter o el Barcelona que son muy buenos y que siempre marcan muchos goles», asegura Cecilio, quien por otra parte reconoce que no todo son los goles anotados.

«La clave del éxito va a estar en encajar cuantos menos tantos posibles. Sabemos que, con nuestra forma de jugar,

presionando muy arriba, vamos a ser capaces de meter muchos goles, así que si nos meten pocos, vamos a tener buenos resultados», afirma.

Cecilio fue el mejor ante el Naturpellet Segovia la semana pasada, anotando cuatro de los nueve goles granotas. «Nunca había metido cuatro goles en un partido y la verdad es que es una sensación muy agradable. Quería llevarme el balón a casa, pero esto no es fútbol once y no pude hacerlo. Aquí no hay esa costumbre», reconoce el cordobés, quien no rehuye hablar de su posible futura convocatoria para la selección española, sobre todo si sigue a este nivel de juego. «Es cierto que se han oído rumores de que podría ir a la selección, pero no es un objetivo que me marque a corto plazo. Está claro que me encantaría ser convocado y ojalá llegue ese día, porque es lo que sueña cualquier deportista profesional, el poder representar a tu país», confiesa.

Cecilio es uno de los grandes apoyos de David Madrid en el vestuario, un técnico que tiene mucho que ver en este apabullante caudal ofensivo con el que el Levante UD FS ha arrancado la temporada. «Más allá de los resultados, mi objetivo es dar espectáculo. No es una frase de cara a la galería, si quiero que mi profesión crezca y que disfrutemos todos tanto los espectadores como los jugadores, hay que dar espectáculo», afirma Madrid en la previa del duelo de esta noche, que atendiendo a estas palabras promete goles y buen fútbol sala