Alicante despide a la Volvo Ocean Race

Más de 100.000 amantes de la vela han despedido este domingo desde el puerto y la costa de Alicante a los siete barcos que durante los próximos ocho meses disputarán la Vuelta al Mundo a Vela por Equipos (Volvo Ocean Race), entre ellos el rey emérito Juan Carlos I.



Es la quinta edición consecutiva que esta prestigiosa regata, la más dura del calendario, sale desde España, tras la primera de Vigo (2005) y las cuatro siguientes de Alicante (2008, 2011, 2014 y 2017), ciudad que también tiene comprometidas las dos próximas de 2020 y 2023, y el Don Juan Carlos no ha querido perderse esta cita en la que el barco español, el Mapfre, es uno de los claros favoritos.





En declaraciones a Efe, el Rey emérito, que ha acudido en una visita privada, ha explicado que "una vez más" ha querido despedir al equipo español, capitaneado por el campeón mundial y olímpico, y formado por siete hombres y dos mujeres."Creo que esta será la buena", ha añadido con respecto a las posibilidades de victoria del Mapfre en una competición que aún no ha ganado ninguna embarcación española, "y voy a despedir a los chicos porque pienso que se merecen todo nuestro apoyo y, en especial, el mío, que les he seguido en todas las campañas".Acompañado por el presidente de la Generalitat,, el alcalde de Alicante,, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD),, y diversas autoridades de la organización, Don Juan Carlos ha recorrido el pantalán donde estaban atracados los siete barcos entre los aplausos y gestos de cariño del público.Se ha despedido, uno por uno, de los 69 regatistas de 17 nacionalidades que componen las tripulaciones minutos antes de abandonar definitivamente el pantalán del muelle de levante, al mediodía, paraAunque ha estrechado la mano a todos los deportistas, ha abrazado uno por uno a los nueve regatistas del Mapfre, con los que ha compartido algunas confidencias y a los que ha transmitido el mejor de sus deseos.Justo antes de que empezaran a salir a la bahía alicantina los barcos, empezando por el, siete aviones de la 'patrulla Águila' han surcado el cielo de Alicante dibujando una gran bandera de España.Poco antes se había celebrado una breve ceremonia de despedida donde dos de los deportistas alicantinos de más renombre, el históricoQuereda ha leído a los regatistas un manifiesto que ha incluido un breve poema del alicantino Miguel Hernández, mientras que a Ferrándiz le ha correspondido cerrar las intervenciones deseando "una feliz singladura a todos los participantes".a bordo del cazaminas 'Sella', junto a la comitiva oficial.El presidente valenciano, Ximo Puig, se ha felicitado de la "gran operación de promoción e imagen" de la ciudad de Alicante y la Comunitat Valenciana que supone esta regata, con la que su Consell se ha comprometido para seguir albergando las salidas de 2020 y 2023.Además, se ha comprometido a trabajar para que la ciudad saque más rendimiento durante los años que separan cada salida para generar "nuevas oportunidades tanto en la práctica de la náutica como en la industria asociada".El alcalde alicantino,, ha calificado de éxito la organización, al haber situado una edición más a la ciudad como "centro mundial del deporte y de la atención mediática"."Alicante forma parte de la historia de la Volvo Ocean Race, y la Volvo ya forma parte de Alicante", ha resumido.La Vuelta al Mundo a Vela finalizará en La Haya (Holanda) el 30 de junio de 2018 tras once etapas en doce países, con un recorrido total de 45.0000 millas náuticas (83.400 kilómetros), el más largo de la historia de la prueba.