Un león destroza de un mordisco la mano a un jugador de rugby

El internacional de rugby del Ospreys de Gales, Scott Baldwin, nunca olvidará su imprudencia al meter la mano en la jaula de un león. Tres partidos de baja y cuatro operaciones quirúrgicas después, el deportista ha subido la evolución de la mano desde los destrozos que le causó el mordisco de la fiera, unas imágenes que pueden herir la sensibilidad, y eso que tuvo suerte de conservar la extremidad.





3 games missed, 4 ops later & not the result we wanted yesterday but good to be back out with the boys #Live&learn #LuckyEscape pic.twitter.com/ZWz9vDg2L0 — scott baldwin (@scottbaldwin2) 22 de octubre de 2017

1/3 Sorry all Ospreys fans for letting you and the team down by missing the game through the bite! — scott baldwin (@scottbaldwin2) 30 de septiembre de 2017

2/3 should of know he wouldn't be impressed with me stroking his lioness before introducing myself to him first @AndyGoode10 #MyBad ??? pic.twitter.com/cSclBsvS72 — scott baldwin (@scottbaldwin2) 30 de septiembre de 2017

3/3 and for those asking my hand in on the mend thankfully & should be up & running round soon enough thanks for your support & concern ?? — scott baldwin (@scottbaldwin2) 30 de septiembre de 2017

Scott Baldwin cometió la imprudencia mientras estaba de vacaciones en Sudáfrica, en el, uno de los lugares más turísticos de la región.El 30 de septiembre ya pidió disculpas a sus compañeros y aficionados por su imprudencia en tres tuits y un vídeo en los que se le veía acariciando los leones a través de la valla, algo que nunca se debe hacer con animales salvajes en cautividad.