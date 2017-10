El mensaje de Saúl Craviotto tras la DUI de Cataluña

Saúl Craviotto, cuádruple medallista olímpico español y entre estas dos veces campeón olímpico, quiso mojarse este viernes sobre la situación política en Cataluña. Si no había hablado hasta ahora, era por su doble condición de ilerdense, donde reside su familia, y Policía Nacional destinado en Gijón.



Hasta este viernes, cuando la deriva y la proclamación de la DUI por el presidente Carles Puigdemont, obligó moralmente al deportista de 32 años a criticar esa "locura y deriva" nacionalista e independentista. Lo hizo desde Gijón y a través de su perfil en Twitter.





En el tuit, saúl Craviotto adjunta una foto con uniforme policial junto a un coche patrulla, y un texto que reproducimos íntegro a continuación:"Quería agradecer a todos los compañeros que han entendido que mi situación no era sencilla y pediros disculpas por no haber hablado hasta ahora. Soy Policía Nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español. Vamos, que tengo el pack completo"."Después de todo lo vivido las últimas semanas, no era sencillo posicionarse o hablar y menos con la crispación y ambiente de enfrentamiento que se respira en las redes sociales y en la calle, pero después de consumarse la irresponsabilidad de hoy, me decepcionaría a mí mismo si no os mandara este mensaje, compañeros", añade el piragüista español."Quería transmitiros mi apoyo absoluto a todos esos policías y guardias civiles que estáis destinados en Cataluña, así como a la inmensa mayoría de Mossos d´Esquadra que están por restaurar la legalidad y sentido común", sigue diciendo."Desgraciadamente, ante esta locura sin plan de ruta no se me ocurre otra medida distinta a la de aplicar ese artículo 155, que espero y deseo que se utilice de forma graduada y proporcional. El 1 de octubre me cayeron muchas lágrimas al ver lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Sólo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva", concluye.