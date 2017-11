"Las carreras de obstáculos son como vivir una gran aventura"

- Llevaba una vida sedentaria pero hace cuatro años decidió dar un giro radical y desde entonces ha completado 2 ironman, 2 medio ironman, 3 carreras de obstáculos... ¿Qué le llevó a ello?

—Llegué a pesar 166 kgs. me diagnosticaron obesidad mórbida. Un día, jugando con mi hijo me mareé y me di cuenta de que tenía que cambiar de vida. Me puse a hacer deporte y como reto me marqué el ironman de Lanzarote. Lo logré y desde entonces el deporte forma parte de mi vida.

—Además del triatlón, usted es un apasionado de las carreras de obstáculos (OCR), ¿es así?

—Sí, he hecho ya tres y me encantan, es una forma de desconectar cuando termina la temporada de triatlón, me obliga a cambiar la forma de entrenar.

—Y por supuesto, no faltará a la cita del 16 y 17 de diciembre en Oropesa del Mar, escenario de la Farinato Race.

—Desde luego ¡no me la pierdo!. Estoy deseando que llegue, el Circuito Farinato es espectacular, seguro que lo pasaremos genial.

—¿Pero en estas carreras no se va a sufrir?

—Jaja, también se disfruta. Son carreras diferentes, en las que puedes explorar tus límites. Siempre hay un componente competitivo pero la mayoría de gente va a divertirse, son carreras en las que hay muy buen ambiente, la gente se ayuda a pasar los obstáculos... y si alguno se resiste, tampoco pasa nada. Se tiene que 'pagar' una penalización que suelen ser flexiones o cosas así, divertidas.

—¿Qué le diría a los que estén indecisos y no sepan aún si apuntarse a la Farinato Race Experience?

—Que lo hagan, que se atrevan, les va a encantar, seguro. Es una expriencia muy chula. Yo probé este tipo de carreras por hacer algo distinto y la verdad es que ahora me encantan.

—¿Qué es lo que más le gusta?

—Las carreras de obstáculos te permiten hacer de mayor lo que siempre querías hacer de niño y no te dejaban: arrastrate por el suelo, escalar muros, rebozarte en el barro..., Cada carrera de obstáculos es como vivir una aventura en la que te enfrentas a pruebas y desafíos.

—¿Cómo se prepara usted para la Farinato Race?

—Yo practico crossfit pero basta con combinar un entrenamiento de cardio como correr, con circuitos funcionales y algo de fuerza. Con eso es suficiente para enfrentarse sin problemas a una prueba como la Farinato.