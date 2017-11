"La Farinato nos atrae porque es algo distinto"

El fin de semana del 16 y 17 de diciembre se celebrará la Farinato Navidad Experiencie en Oropesa del Mar. El espectacular y prestigioso circuito de carreras de obstáculos Farinato Race regresa por todo lo alto a la Comunitat Valenciana. SUPER, diario oficial de la prueba, estará muy presente. Hemos formado un variado y entusiasta equipo de ´aspirantes´ a Farinatos que ya cuentan los días para enfrentarse al gran reto de la Farinato Race.

Entre los integrantes del equipo que defenderá los colores de SUPER están Marcos Alejandro Romero y Noel Marín, dos amigos y compañeros que trabajan en el Ministerio de Defensa y que están dispuestos a ´defender´ el equipo SUPER hasta el final.

"Nos decidimos a participar en la Farinato Race porque nunca hasta ahora hemos hecho ninguna carrera de obstáculos y es algo que nos atraía. La propuesta de SUPER ha sido el empujón definitivo", destaca Marcos, quien a sus 34 años siempre ha practicado deporte y desde hace 5 años se aficionó a las carreras populares: "Me gusta hacer medios maratones, carreras de 15, de 10 kilómetros..".

Como runner experimentado, a Marcos no le asustan los 8 kilómetros de los que consta la prueba reina de la Farinato Race, pero sabe que tendrá que emplearse al máximo para superar los muchos obstáculos que le esperan: "Sé que de fondo voy bien, eso no me preocupa pero como los últimos años me he centrado mucho en correr, me he quedado muy fino, ahora tengo que ganar masa muscular".

Por ello, estas últimas semanas antes de la Farinato Navidad Experiencie Marcos quiere centrarse más en el trabajo de fuerza: "Ahora estoy potenciando sobre todo el entrenamiento en el gimnasio, hago circuitos con barras (monkeys), cuerda, press de banca, ejercicios de fuerza de brazos, dominadas... cosas así". Su compañero Noel Marín, de 29 años, es el caso contrario: "Él es más de entrenar en gimnasio y menos de correr. Por eso nos complementamos. Yo le ganaré terreno corriendo y luego él me tendrá que esperar en los obstáculos".

Para Marcos y Noel participar en la Farinato Navidad Experiencie de Oropesa del Mar es una buena oportunidad para "Hacer algo distinto, para probarse a uno mismo y por supuesto para disfrutar. Seguro que lo pasamos muy bien".



Apoyo de 42K Running

La empresa valenciana 42k Running vestirá al equipo de SUPER que participará en la Farinato Race. 42K Running equipará al equipo con prendas especiales de su amplia colección, que cuenta con multitud de modelos tanto para corredores individuales como para equipos. Además, 42K Running dispone de todo lo necesario para la organización de una carrera popular, desde dorsales, arcos de meta, bolsa del corredor y por supuesto, camisetas técnicas. Todo su amplio catálogo puede verse en su web 42krunning.com