Arrancan los grupos de entrenamiento del 10K Valencia Ibercaja 2018

El 10K Valencia Ibercaja vuelve a poner en marcha los grupos de entrenamiento para preparar la carrera, unas sesiones gratuitas para los inscritos a la prueba que se celebra este 14 de enero de 2018.

Las atletas Raquel Landín y Marta Fernández de Castro volverán a liderar los Grupos de Entrenamiento del 10K Valencia Ibercaja. Además de ser licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y liderar sus propios clubes, ambas tienen el título nacional de entrenadoras de atletismo, otorgado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Los grupos serán de dos niveles, según la experiencia y aspiraciones de cada corredor o corredora. El ´Grupo de Rendimiento´ estará liderado por Marta Fernández de Castro, atleta y entrenadora del Team 3FDC, y tendrán lugar, a las 19:30 horas, los jueves 23 y 30 de noviembre y 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Las quedadas se realizarán en el antiguo cauce del río Turia a la altura del Puente de Calatrava.

Por su parte, El ´Grupo de Iniciación´ estará dirigido por la atleta Raquel Landín, entrenadora del equipo The Kenyan Urban Way, y las sesiones se desarrollarán los sábados, a las 9:00h, 25 de noviembre y 2, 9, 16 y 23 de diciembre, en el cauce del río Turia bajo la pasarela amarilla a la altura de Carrefour Campanar.



Grupos de entrenamiento para niños

Este año, en el que el 10K Valencia Ibercaja celebra su décimo aniversario, también habrá un grupo de entrenamiento dedicado a los más pequeños. Los sábados, en paralelo al Grupo de Iniciación, en el mismo lugar y la misma hora, la también atleta del club The Kenyan Urban Way Nazareth Asencio liderará un grupo dirigido a los niños que acompañen a sus padres en sus sesiones o que quieran prepararse para el 10Kids del 13 de enero, día previo a la carrera.

Este grupo también será totalmente gratuito y estará dirigido a niños de entre 5 y 10 años. El director de la carrera, Álex Aparicio, destaca que esta nueva acción "es una apuesta por los más pequeños, que son el futuro del atletismo pero sobre todo les encanta imitar a sus Papis. Además, servirá para facilitar la participación de los adultos que quieran acudir con ellos a las sesiones". Para formar parte de los mismos no es necesario inscripción previa.

Inscripciones



Todos los interesados en formar parte de los Grupos de Entrenamiento de Rendimiento e Iniciación podrán inscribirse a partir del próximo lunes 13 de noviembre, a las 10:00h, a través de la web www.10kvalencia.com. Las inscripciones serán gratuitas, siempre y cuando estés inscrito al 10K Valencia Ibercaja.

Las plazas de inscripción estarán limitadas a 150 personas por grupo. Los inscritos recibirán una camiseta exclusiva conmemorativa y podrán beneficiarse de un plan de entrenamiento semanal para preparar la carrera. No obstante, todo aquel participante en la prueba que no se haya inscrito en los Grupos pero quiera acudir, podrá hacerlo libremente con independencia de si tiene o no el citado obsequio.

Por último, la organización recuerda que el martes 14 de noviembre, a 2 meses de la celebración de la prueba, finaliza el plazo para obtener talla garantizada en la prenda técnica oficial 10º Aniversario del 10K Valencia Ibercaja, que será de la firma japonesa Mizuno. Todas las inscripciones formalizadas antes de este martes a las 23:59h disfrutarán de la talla seleccionada en la inscripción, que les será reservada en la Feria del Corredor desde el viernes 12 de enero a las 10:00h hasta el cierre de la misma, sábado 13 de enero a las 20:00h.