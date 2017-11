Guía con todo lo que necesitas saber sobre el Maratón de València

El domingo 19 de noviembre se celebra el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y el 10K Valencia Trinidad Alfonso. Aquí tienes toda la información que necesitas tanto si vas a correr como a animar.



¿Dónde se recoge el dorsal y bolsa del corredor?

Expo Deporte Valencia del Maratón Valencia 2017 estará situada en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Estará

abierta el viernes 17 y sábado 18 en horario ininterrumpido de 9:00h a 21:00h.

En caso de no poder recoger el dorsal y la bolsa del corredor en persona, a partir del 17 de noviembre, se deberá entregar en el mostrador de recogida de dorsales una autorización impresa previamente firmada a un tercero con la documentación necesaria y mostrar fotocopia o DNI original del titular del

dorsal.

Con objeto de facilitar la recogida de aquellos dorsales no retirados en Expo Deporte, la organización dará la opción

de recoger únicamente dichos dorsales en l´Hemisfèric (sin bolsa del corredor) el mismo domingo de la prueba de

7:00h a 8:00h (imprescindible DNI o pasaporte).

¿Qué es la pulsera del maratoniano?

Como corredor del Maratón Valencia, este año encontrarás una pulsera de tela con la que podrás disfrutar tú (y

acompañantes) de numerosos servicios, promociones y ofertas.

Consulta en la web oficial el listado de servicios y ofertas que puedes disfrutar con tu pulsera del Maratón.

El sábado servirá a los corredores para disfrutar de la Coca-Cola Paella Party. (Los acompañantes podrán comprar

un ticket en la entrada por 5 euros).

¿A qué hora es la salida?

La salida del Maratón Valencia se dará a las 8:30 horas en el Puente de Monteolivete (vial más próximo al

Hemisfèric). Para acceder a la zona de salida, los corredores lo harán en función de la marca prevista.

La prueba tendrá 4 salidas:

€ A las 8:30 horas partirán todos los atletas acreditados hasta 3h30:59, de acuerdo con

el orden previo establecido en las hojas de inscripción.

€ A las 8:36 horas saldrán todos los atletas participantes que se han inscrito con tiempos

entre 3h31:00 y 3h45:59.

€ A las 8:42 horas saldrán todos los atletas participantes que se han inscrito con tiempos

entre 3h46:00 y 4h00:59.

€ A las 8:48 horas partirán, por último, todos los atletas participantes que se han inscrito

con tiempos de 4h01:00 en adelante.

Habrá 8 boxes de salida

€ Dorsal de fondo amarillo: sub 2h25 (élite hombres) y sub 2h48 (élite mujeres)

€ Dorsal de fondo verde: sub 2h50

€ Dorsal de fondo azul: sub 3h

€ Dorsal de fondo naranja: sub 3h15

€ Dorsal de fondo violeta: sub 3h31

€ Dorsal de fondo rosa: sub 3h46

€ Dorsal de fondo gris: sub 4h01

€ Dorsal de fondo blanco: 4h01 o más

¿Cuál es el tliempo máximo para completar el recorrido?

El tiempo límite para realizar el Maratón será de 5 horas y 30 minutos, a partir del momento en que el

corredor cruce la línea de salida.

Todo corredor que llegue al km 25 después de las 12:15 horas del 19 de noviembre de 2017 deberá entregar su dorsal,

abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder en más de 15 minutos la proyección del límite global fijado

por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5h30 minutos, ya descontado el desfase de las

cuatro salidas).

¿Cómo puedo llegar a la zona de salida y a Expo Deporte?

EMT VALÈNCIA

Las líneas 35, 95 y 99 de EMT son las que te acercarán a la feria del corredor Expo Deporte y Salida / Meta (otras

líneas recomendadas 1-13-14-19-25-40)

EMT València tendrá un Punto de Información en Expo Deporte (stand 31).

Servicio especial Día del Maratón:

Las líneas con servicio reforzado entre las 5:30h y las 07:30h para llegar lo más próximo posible a la Salida del

Maratón son:

€ Línea 99: Entorno de Palacio de Congresos.

€ Líneas 95-89-90: Entorno de Nuevo Centro.

€ Líneas 35-95: Centro ciudad

€ Otras líneas recomendadas son la 89 y 90.

Todas las líneas serán gratuitas hasta las 16:00h para todos los usuarios.

Más información sobre horarios de EMT:

€ Consultar su App.

€ Servicio especial de Atención al Cliente desde el viernes 17 hasta el domingo 19 a las 14:00h

en el teléfono: 963 158 515

€ Atención al Usuario

- WhatsApp y Telegram: 658 67 49 20.

TAXIS DE VALÈNCIA

En la bolsa del corredor encontrarás un vale por valor de un euro para usar en los Taxis de València entre los días

17 y 20 de noviembre. Al coger cualquier taxi con licencia de València, podrás descontar este euro entregando tu

vale al taxi, hasta un máximo de cuatro vales (cuatro personas) por servicio.

EN COCHE

€ Parkings de acceso libre a cualquier hora:

Parking 2: Pabellón Fuente de San Luis

Parking 3: Avenida Antonio Ferrandis

Parking 4: Bulevar Sur:

Con buses lanzadera cada 10 minutos para

corredores y acompañantes toda la mañana

hacia zona salida/meta y regreso al parking.

€ Parkings abiertos a partir de las 7:00h

Parking 1: Centro Comercial Aqua

(Recomendado para accesos desde el Norte)

Parking 5: Centro Comercial El Saler

Parking 6: Oceanogràfic

(3€/día sábado y domingo presentando dorsal

METROVALENCIA

Líneas 3 y 5

Parada más cercana: Alameda (20 minutos a pie)

Planifica tu trayecto para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP a través de la web de MetroValencia en:

www.metrovalencia.es

Para más información: 900 461 046

EN BICICLETA O VALENBISI

Otra forma de llegar a la salida de la prueba es en tu propia bicicleta o en Valenbisi. En cuanto al Valenbisi, hay

numerosos aparcamientos por la zona de salida y meta pero para poder hacer uso de ella debes estar en posesión

de un abono de larga duración o semanal. + Info: http://www.valenbisi.es/



¿Hay Guardarropía?

Se podrá depositar una bolsa por dorsal en el servicio de guardarropía el domingo antes de la carrera. Para ello,

deberá utilizarse la etiqueta adhesiva proporcionada en el sobre del dorsal a tal efecto.

La guardarropía estará ubicada en la Avenida de la Autopista del Saler, junto al Umbracle, entre la zona de salida

y meta. El dorsal será imprescindible para recuperar la bolsa. El horario será de 7:00h a 15:00h.

AVITUALLAMIENTOS

Habrá puestos de avituallamiento líquido (Agua -botella de 33cl- y Powerade -vaso 15 cl o botella-) en los puntos

kilométricos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37,5 y 40, además del final en meta. Además también dispondrás de

Powerade Zero en meta.

También habrá avituallamiento sólido a partir del kilómetro 25, además del final en meta.

En carrera también encontrarás avituallamiento con geles energéticos Enervit en los kilómetros 20 y 30

(sobres de 25 gr.)



DUCHAS

El servicio de duchas se encuentra próximo a la meta, en dos direcciones:

€ Poliesportiu Quatre Carreres (zona sur)

€ Poliesportiu Enjoy Wellness JA Samaranch (zona norte)

WCs

Habrá WCs químicos distribuidos en diversos puntos, a lo largo de la zona de salida, meta y circuito (puntos de

avituallamiento 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40). Habrá un total de 262 unidades.



PERSONALIZA TU MEDALLA

Los días previos a la carrera, en Expo Deporte. En el stand del Servicio de Grabación de Medallas podrás

solicitar el servicio por 5 euros.

€ En post-meta, una vez haya finalizado la carrera: 10 euros.



PRÁCTICOS EN CARRERA

Puedes correr siguiendo a uno de los "prácticos" de la carrera. Son corredores experimentados que te llevarán al ritmo

ideal para llegar en tu tiempo deseado a la meta. Habrá prácticos para realizar marcas de 3h, 3h15, 3h30, 3h45,

4h, 4h15, 4h30 y 5h,



DISPOSITIVO MÉDICO

El dispositivo médico de la prueba contará con más de 300 efectivos y este año dispondrá de 31 ambulancias,

todas ellas con médico, y dos hospitales de campaña. Además, el circuito contará con patinadores con seis

desfibriladores para atender cualquier circunstancia en carrera.

Además, el Maratón Valencia contará con los puntos de asistencia rápida distribuidos a lo largo del recorrido

(kilómetros 20, 25, 30, 35, 37,5 y 40, junto a los avituallamientos y 12 puntos móviles atendidos por ciclistas), con

más de 100 botes de vaselina y 340 botes de reflex para atender dolencias menores, atendidos por 40 voluntarios

de Farmacia Ribera.

Si en carrera te empiezas a encontrar mal, no sigas corriendo y pide ayuda. Recuerda que no pasa nada por no

acabar el Maratón y que el año que viene te ayudaríamos a conseguirlo. Lo importante es tu salud.



SEGUIMIENTO ATLETAS - APP OFICIAL

En la app oficial del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP podrás hacer seguimiento de cualquier corredor

introduciendo el número de dorsal. También podrás seguir todas las novedades de la carrera.

Puedes descargarte la aplicación de forma gratuita en la PlayStore y AppStore.

