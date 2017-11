Manuel Masedo, ciego total, corrió su tercer Maratón de València

A los 15 años de edad Manuel Masedo perdió totalmente la vista a causa de una enfermedad degenerativa. Ahora, a sus 53 años, este segoviano acostumbrado a superar todas las barreras, ha encontrado en el atletismo popular su gran pasión. El pasado domingo, acompañado por Salva, su guía, cruzaba por tercera vez la meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP con una marca de 4:02. Este domingo, tan sólo 7 días después, correrá el Maratón de Florencia.

«He corrido ya tres veces el Maratón de València. Es un maratón muy especial. Soy totalmente ciego, no puedo ver el recorrido, pero sí sentir todo el gran ambiente que hay en València. La gente no deja de animar, es un maratón muy bonito El esfuerzo físico es el mismo pero lo que cambia es la cabeza. Los videntes pueden distraerse viendo el ambiente, los monumentos por donde pasa la carrera, etc... Cuando no ves, tienes que buscar otros estímulos, y para eso València es especial », así describía a SUPER Manuel Masedo su tercera experiencia en el Maratón València Trinidad Alfonso EDP. «Ya lo había corrido también 2013 y el año pasado. Cada vez es mejor, la evolución en estos años ha sido increíble».

Manuel, ciego total desde que tenía 15 años, siempre ha tenido en el deporte uno de los grandes referentes de su vida: «Antes de dedicarme a las carreras de larga distancia he hecho de todo: he jugado al fútbol, he practicado ciclismo en tándem y también atletismo en pista». Hace seis años Manuel Masedo, natural de Segovia pero afincado en Madrid, se ´enganchó´ al atletismo popular: «Desde entonces he corrido ya 17 maratones. Hago unos tres cada año», destaca el veterano corredor que tan sólo 7 días después de completar el Maratón de València, se enfrentará de nuevo a los 42,195 m. «El domingo voy a correr el Maratón de Florencia. Será el tercero este año ya que en octubre corrí también el de Munich».

Manuel Masedo fue uno de los corredores que participó en el pasado Maratón de València formando parte del proyecto Comparte Tu Energía puesto en marcha por la energética EDP y la ONCE: «Es un proyecto muy bonito, están haciendo una gran labor. Se trata de poner en contacto a corredores ciegos con otros videntes que quieran hacer de guías. Además el día previo a la carrera tuvimos la oportunidad de entrenar con Martín Fiz», explica Manuel. Todo el que quiera colaborar puede poderse en contacto a través de la web www.compartetuenergia.com

Manuel corrió con Salva Pérez, corredor de Gabarda especialista en ultrafondos, como guía: «Lo más importante cuando corres con guía es la confianza mutua. Lo ideal es correr a la par, bracear juntos. La misión de un guía es indicar con antelación los giros, o si hay algún bordillo, etc».

El hecho de no ver no ha impedido nunca que Manuel luche por sus sueños. De hecho, ha viajado por todo el mundo y corrido maratones muy dispares: «He corrido en Belfast, en Nueva Zelanda, y en España cinco veces el Maratón de Madrid, el de Sevilla... Mi proyecto para 2018 es correr el Maratón de Nueva York». Para Manuel lo importante es disfrutar de las carreras: «Siempre se procura mejorar pero no me obsesionan las marcas». Cuando dispone de alguien que le acompañe como guía corre al aire libre y «cuando no, pues me entreno en la cinta del gimnasio. También hago fortalecimiento. Correr hace que me sienta más vital, más optimista y más sano». Manuel y su guía, el valenciano Salva Pérez, se conocieron hace un par de años en la Behobia-San Sebastián: «yo iba corriendo y vi a un chico ciego guiando a un corredor, que era Manuel. Le di mi teléfono por si podía colaborar–explica Salva–Este año me apunté para participar en el proyecto Comparte Tu Energía y fue el propio Manuel el que me llamó. Correr con él ha sido una experiencia muy emocionante. La verdad es que estaba yo más nervioso que él. ¡Casi me guiaba él más a mí que al revés!».