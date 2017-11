Paco Borao: "Berlín y Tokio me han dicho que ya estamos ahí..."

València se despertó este lunes como la quinta ciudad más rápida del mundo en maratón, y tercera europea, después de que el domingo Sammy Kitwara rebajara en 58 segundos el anterior, para situar el Maratón València Trinidad Alfonso EDP, con 2:05:15, a solo 2:18 del récord del mundo.

Y las felicitaciones no han dejado de llegarle al teléfono móvil de Paco Borao, presidente de la AIMS (asociación de maratones internacionales) y de la SD Correcaminos, organizador de la prueba desde hace cinco años con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso presidida por Juan Roig.

Entre estas, Borao destaca en especial la de los ´Majors´, el selecto club de los seis grandes maratones, «Los ´Majors´ están reunidos ahora en Taiwan y me mandaron mensajes Tokio y Berlín, ´Ya estamos ahí´, me dijeron, conozco personalmente a sus organizadores y son buenos colegas. Esa era la idea que nos transmitieron, pero también han llegado felicitaciones de México, Atenas, Chile, Serbia, Francia€ Es normal».

Pese al gran salto internacional que ha dado la carrera, Borao descarta que Valencia pretenda ser el ´séptimo Major´, en línea con la idea de ´quinto Grand Slam´ que en el tenis se atribuye a los Masters 1000 de Miami e Indian Wells.

«El ´Major´ no está basado en la competición deportiva, sino en grupos de poder financiero. Yo veo ahora la clasificación del año y veo a Valencia entre las cinco primeras del mundo y tercera europea tras Berlín, Tokio, Amsterdam y Dubai. A final de noviembre ya no nos bajan de ahí. Son los datos de la IAAF».

Borao no se siente decepcionado con Mutai. «Venía con una buena marca, de hace unos años, y aguantó hasta el km 30, pero esto puede pasar. La portuguesa, segunda favorita, se encontró mal nada más empezar, y otra favorita tuve que aislarla en otro hotel porque pilló una gastroenteritis y no podíamos arriesgarnos a que contagiara al resto», explicó Borao. «Nosotros construimos la carrera a partir de Kitwara, y luego pudimos a traer a Chebet, por un pastón, pero mejor, porque generábamos carrera. A Kitwara, que ahora sabe que podía haberlo hecho mejor, le pinchamos a intentarlo de nuevo en 2018».



Con margen de crecimiento

Tras el éxito de participación, con más de 16.000 ´finishers´, Borao no teme que se quede pequeño un escenario fuera del cual ya no se concibe esta carrera, la pasarela sobre el lago de de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Aún hay margen. «No tenemos ningún tope en el Maratón. La carrera aguanta algunos miles más de los que hay, está calculado. El 10K está limitado por razones obvias. Lo que hay que ver es si ponemos límite al medio maratón popular de marzo para no saturar la pasarela con mayor densidad de corredores. Hay que ver qué cifra es asumible», comenta respecto a la prueba popular que acompañará al Mundial.

Lo que no considera en absoluto es sacrificar o cambiar de día el 10K. «Hay opiniones, pero eso no se plantea. El 10K no estorba para nada. Este año las inscripciones se mandaron al Hemisfèric, lo que dio mayor fluidez y evitó colas».

Maratones más rápidos en 2017:

1 . Berlín 2:03:32, E. Kipchogue

2 . Tokio 2:03:58, W. K. Kiprotich

3 . Dubai 2:04:11, T. Tola

4 . Amsterdam 2:05:09, L. Cherono

5 . VALENCIA 2:05:15, S. Kitwara

6 . Londres 2:05:48, D. K. Wanjiru

7 . Frankfurt 2:05:50, S. Kitata

8 . Seúl 2:05:54, A. C. Kipruto

9 . Rotterdam 2:06:04, M. Kimutai

10 . París 2:06:10, P. K. Lonyangata