Saúl Craviotto, policía, campeón olímpico y ganador de MasterChef Celebrity

Saúl Craviotto, cuatro veces medallista olímpico, ganó este martes la segunda edición de MasterChef Celebrity, pulverizando todos los registros del concurso de televisión. Después de diez semanas al pie de los fogones, la gran final obtuvo un 29,7 de share de pantalla y reunió a 3.444.000 espectadores, que vieron en directo la victoria del campeón olímpico.



Saúl fue el primer clasificado para la final, donde se alzó con el triunfo con un menú espectacular que constaba de pez rey con pa amb tomàquet, becada con manzana y ñoqui de maíz, y un postre con crema de frutas de la pasión y albaricoque, quenelle de helado de mango y un árbol de chocolate. Este menú reflejaba las dos raíces del olímpico, su Cataluña natal y la Asturias que lo adoptó hace ahora 18 años. El campeón olímpico se batió en el duelo final con Silvia Abril, pero finalmente fue Saúl quien ganó el deseado trofeo



Jordi Cruz, uno de los jueces del programa y poseedor de dos estrellas Michelin, declaró que "En las 11 ediciones de MasterChef no recuerdo un menú cocinado con tanta pasión, con tanta calidad, tanto cariño y tantas ganas como el que hoy hemos probado".



Entre las felicitaciones destacaron las del propio cuerpo de la Policía Nacional al que pertenece Saúl Craviotto, pero también del deporte del piragüismo, como el Club de Piragüisme Silla, que le agradecíó así su contribución a la difusión de este deporte:





Saúl Craviotto, piragüista y policía nacional, no se veía participando en un concurso de cocina. "En realidad no sé bien cómo surgió la idea. Me lo comentó mi representante y lo primero me entró la risa. ¿Cómo me voy a meter en televisión, que no es lo mío, y en un programa de cocina, que tampoco es lo mío? Pero como soy muy echado palante, dije 'voy a ponerme las pilas y lo intento´".Durante todo el proceso de preparación para el programa y las semanas que ha estado en antena, el deportista ha tenido que cambiar el remo por los cuchillos y aprender una nueva profesión. Desde Brands & Sports, especialistas en la gestión de imagen de deportistas, llevan años al lado de Saúl Craviotto, conocedores de su potencial y estando a su lado. "Trabajar con Saúl es algo muy especial. Es una persona que siempre está dispuesta y que se toma muy en serio los proyectos en los que se involucra. Desde el principio afrontó Master Chef Celebrity con actitud ganadora, como un verdadero campeón, y se esforzó lo indecible para darlo todo en cada plato que ha presentado al concurso. Son estos pequeños detalles los que definen a un deportista de élite. Toda la nobleza, disciplina y humanidad que refleja lo convierten en una figura muy cercana a la gente. Que haya ganado es una recompensa a todo su esfuerzo y me alegro muchísimo por él y por su familia", dice Óscar Morilla, CEO de Brands & Sports.Saúl Craviotto, así, suma Master Chef Celebrity a su palmarés, que hasta ahora se centraban en su actividad deportiva. Junto a la victoria, el campeón ganó 75.000 euros que destinó a la Fundación Aladina, dedicada a ayudar a niños con cáncer. El propio Saúl lo expresó así: "Si puedo ayudar a un solo niño con cáncer a que su calidad de vida sea mejor, es quizá lo más bonito que voy a hacer en mi vida".