El Equipo SUPER se prepara para la Farinato Race de Oropesa

El 17 de diciembre se celebra en Oropesa del Mar (Castelló), la Farinato Navidad Experiencie. SUPER estará representada por un equipo de valientes aspirantes a ´farinatos´ que cuenta ya los días para enfrentarse a un recorrido de 8 kilómetros plagado de obstáculos. Entre los integrantes del equipo destacan dos redactores de SUPER, Rafa Marín y Vicente Linares.

«Cuando me propusieron participar en la Farinato, no dudé en aceptar el reto. Me considero una persona inquieta en el mundo del deporte, me gusta probar cosas nuevas, ponerme a prueba y la Farinato es ideal para ello», destaca Linares, que busca nuevas motivaciones: «La verdad es que sólo correr me aburre un poco. De hecho llegué a hacer el Maratón de València en 2016 pero no me convence. Por eso creo que la Farinato es ideal ya que combina correr con otros muchos retos». Rafa Marín, jefe de la sección de fútbol de SUPER ya ha hecho algún pinito en carreras de obstáculos cortas pero ahora, afirma, «ha llegado el momento de dar el salto a una carrera más exigente como la Farinato. Estoy seguro de que no será la última, mi objetivo es seguir compitiendo en este tipo de carreras». A Rafa, al igual que a Vicente, le gusta enfrentarse a nuevos desafíos: «Yo he hecho sobre todo carreras de asfalto y también me gusta el trail running».

Rafa y Vicente se han marcado un plan de entrenamiento para afrontar la Farinato: «Yo soy consciente de que me falta fuerza en el tren superior por eso estoy centrándome en controlar bien la técnica para superar obstáculos como los monkeys, subir por la cuerda, el muro vertical...». Rafa también ha modificado su rutina habitual de trabajo: «Estoy complementando mi entrenamiento habitual de cardio con ejercicios de crossfit y TRX en el gimnasio».



Apoyo de 42K Running

La empresa valenciana 42k Running vestirá al equipo de SUPER que participará en la Farinato Race. 42K Running equipará al equipo con prendas especiales de su amplia colección, que cuenta con multitud de modelos tanto para corredores individuales como para equipos. Además, 42K Running dispone de todo lo necesario para la organización de una carrera popular, desde dorsales, arcos de meta, bolsa del corredor y por supuesto, camisetas técnicas. Todo su amplio catálogo puede verse en su web 42krunning.com