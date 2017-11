La despedida de Anna Sanchis

Tras su maternidad, la ciclista valenciana Anna Sanchis ha decidido colgar la bicileta de forma profesional. Estas son sus palabras de despedida:



"Estas líneas las escribo con emocion, nerviosismo y algo de pesar a la vez...Después de once años en el ciclismo profesional y 25 desde que empecé en la escuela de ciclismo ha llegado el momento de despedirme de la competición.

Esta última temporada la he vivido desde una perspectiva diferente debido a mi embarazo, y aunque pensaba que después de tener a mi pequeña me vería con ganas de volver a la competición, ahora lo único que me apetece es estar con mi familia y no me veo preparada ni con la motivación suficiente como para afrontar una temporada más como ciclista profesional.

Ha sido una década dedicada al ciclismo, en la que he vivido experiencias únicas y extraordinarias como participar en varios Giros de Italia y unos JJOO, y en la que he tenido la suerte de conocer a gente increíble. Ahora sólo puedo agradecer al ciclismo los valores de esfuerzo, constancia y superación que me ha enseñado durante todos estos años y que seguro me ayudarán en mi nueva vida.

Quiero agradecer también a todos los que han estado a mi lado durante estos años. Tantas personas importantes que me han acompañado, apoyado y animado para que consiguiera cada una de mis metas... no me olvido de nadie y aunque aquí no nombre a todos, me gustaría hacer mención especial a mis padres, por todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho desde el inicio para acompañarme en cada uno de los momentos importantes; a mi hermana, mi fan número uno; a Juan Carlos, por confiar en mí y apoyarme para que siguiera luchando cuando las lesiones no me dejaban ni siquiera andar; a toda la familia Elorriaga y a Denis, por esos maravillosos años en Bizkaia-Durango; a David, por enseñarme a sufrir de verdad encima de una bici y acompañarme tantas veces como hizo falta para que nunca dejara de exprimirme al máximo; y a mi marido, mi pilar fundamental en este momento de cambio tan importante en mi vida.

Por último, doy las gracias a Rochelle por confiar en mí estos últimos años y darme la oportunidad de formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, como es el Wiggle-High5.

Me despido de la competición con la sensación de haberlo dado todo en cada momento, contenta con mi carrera deportiva y sobre todo muy feliz. Ahora empiezo una nueva etapa en la que espero seguir ligada al ciclismo y poder transmitir a l@s más jóvenes la misma pasión por este deporte que en su día me transmitieron a mí".