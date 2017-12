Anna Sanchis: "Dejo el ciclismo contenta y feliz por lo que he hecho"

Once años como profesional, unos Juegos Olímpicos, seis títulos de campeona de España y un séptimo puesto en el Giro ilustran el palmarés de Anna Sanchis (Genovés, 1987). La campeona valenciana, que hace dos meses vio nacer a su hija Nadia, decide poner punto final a su carrera el mismo año que Alberto Contador, pero como él seguirá ligada al ciclismo.

Primero Alberto Contador y ahora Anna Sanchis. Pocos pensaban que iba a retirarse ahora que volvía a coger la bici...

La gente me da la enhorabuena por la carrera, por la niña, por el cambio, y muchos me dicen que es una pena. Pero antes o después iba a llegar el momento, y ahora con la niña tan pequeñita no me veo capaz de preparar una temporada completa como profesional. Estoy saliendo en bici y empezando a entrenar, pero de ahí a prepararse... Ahora lo primero es ella y para ser profesional lo primero es el deportista. Hay mujeres que vuelven, y lo admiro, pero yo lo veo imposible.



Usted también regresó tras un largo paréntesis. ¿No ha pensado si será un hasta luego...?

No sé. Nunca digas nunca. Pero yo lo veo ahora complicado. Lo dejé una temporada pero fue más por una lesión de la que ya estaba un poco harta, pero ahora no se trata de mí, sino de la niña. Ya me cuesta irme a entrenar una o dos horas y separarme de ella, e irme diez días de competición y separarme de ella no me veo capaz. Yo creo que va a ser definitivo, pero ya veremos, el tiempo dirá.



¿Pesa la responsabilidad de ser madre sobre los riesgos de entrenar día a día en la carretera?

Es eso. Ni tengo ganas de coger riesgos ni del sacrificio ni la preparación que lleva ser profesional. Una cosa es salir porque me apetece y otro día no porque la niña está mala, pero si eres profesional hay que salir porque es tu trabajo. Ahora no me veo para estar al nivel de otras veces. Estoy contenta con lo que he hecho. No me quedo con nada dentro de ojalá hubiera hecho esto, no. en cada momento lo he hecho lo mejor que he sabido, y estoy contenta con mi trayectoria.Y tengo la suerte de mi marido Adán, que es aficionado, no compite, le encanta entrenar y la bici, y me ha acompañado muchísimo y era el que estaba ahí motivándome cuando estaba cansada, y me apoya mucho en la decisión. Que haga loque yo quiera. No me quiere obligar a nada y me quiere ver feliz. Yo estoy encantada, superfeliz, disfrutando de esta nueva etapa, de la familia, de la niña.

Sin objetivos a la vista, ¿cómo se ve dentro de unos meses?

Nadia tiene dos meses. Desde que nació ha cambiado todo tanto. El primer mes eran las 24 horas para ella, después ya empecé a salir un poco, pero no sé como vamos a estar dentro de medio año. Yo sigo entrenando. Si más adelante me apetece hacer una cicloturista, iré sobre la marcha. No me marco objetivos concretos, ir saliendo, disfrutando de la bici y sin obligación. El tiempo dirá.



En sus ratos libres tocaba el violoncelo y estudiaba medicina...

Medicina me la he dejado este año, porque tenía que hacer las prácticas para acabar la carrera, de 8 a 14 horas, y encima le estoy dando pecho a la niña. El año que viena las acabaré y espero ponerme a trabajar como médico. El violoncelo directamente hace unos meses que no lo toco. Es imposible.



Se marcha como la mejor ciclista valenciana. ¿Con qué momento se queda de estos once años?

He estado en las pruebas más importantes, he disfrutado de ellas, lo mejor que he podido. Si las lesiones no me hubieran marcado tanto, a lo mejor hubiera sido diferente. Pero estoy tranquila porque lo he dado todo, disfruté de los Juegos de Pekín, una experiencia increíble. Me quedo con el campeonato de España de 2015, que le prometí a mi abuelo Vicente antes de que falleciera que le iba a dedicar otro campeonato, y a esa foto le tengo un poco más de cariño.

¿Alba Teruel puede ser su sucesora entre las ciclistas de la Comunitat Valenciana?

Está corriendo en profesionales y acaba de fichar por el Movistar Team y le puede ir muy bien con una estructura fuerte. Y Sandra Alonso, de Alicante, que fue quinta o así en un Mundial Júnior hace dos años. Es muy jovencita pero en unos años estará ahí. A ver cómo va evolucionando pero tiene muchas ganas de hacerlo bien.



Se marcha pero seguirá vinculada al ciclismo según el comunicado que publicó ayer en su blog...

Tenemos la Escuela de ciclismo de Bicicletas Sanchis, más de 30 niños de toda la provincia, y me gustaría ser médico deportivo y estar en contacto con más ciclistas. Igual que estos meses he visto que no podía competir, a ver cómo me voy organizando y lo que me va a absorber la niña. Iré viendo sobre la marcha, pero no me gustaría desvincularme. Yo empecé en el Veloclub Pedalier de Xàtiva con 6 años, una edad en la que te apuntas a todo en el cole, voley, gimnasia rítmica... Yo seguí con el ciclismo seguí. La Escuela se disolvió porque no había casi niños. Y hace unos años la reabrimos con 5 niños y ahora son casi más de 30. A mí colaborar con los pequeños y transmitirles un poco lo que he vivido y ayudarles, me gusta, es positivo para los pequeños. Me gustaría un montón seguir con ellos.



Deja el ciclismo en buen momento, cuando la C. Valenciana ha recuperado la Volta y la Volta Féminas,

Hacía mucha falta. Le ha hecho mucho bien a este deporte. Gracias a Casero se ha recuperado la Volta, que se había perdido. Y este año ha sido la primera edición de la Volta femenina, y a ver si la cosa continúa, que me parece que sí por lo que he escuchado. Son cosas positivas. También me gustaría organizar alguna carrera, pero primero es que la niña crezca, lo principal cuidarla, y cuando sea más autónoma ya iré centrándome a ver a qué me dedico.

Su último equipo, el Wiggle-High5, ¿cómo ha encajado la decisión?

Este año ya había hablado con ellos, y les dije que el año que viene no tenía pensado seguir compitiendo porque quería estar con la familia. Más que el entrenamiento lo que peor veía los viajes, estar fuera diez días. Imposible. Estoy muy contenta con ellos, porque me han seguido apoyando y embarazada he seguido formando parte del equipo, y eso es de agradecer. Es muy común en el deporte femenino que las deportistas no quieren tener bebés por si se quedan sin equipo y sin patrocinadores. A mí me han respetado muchísimo y ojalá que otras pudieran estar en la misma situación.



Y el apoyo del Proyecto FER todos estos años...

Este año no tenía beca por no haber hecho méritos, pero los años que he estado me la han mantenido siempre y han sido un apoyo vital, por el que estoy muy contenta. Justo cuando no sabía si seguir llegó el Proyecto FER y me hizo continuar unos años más.



La maternidad le ha cambiado la vida pero de verdad. ¿Repetiría la experiencia?

Yo quiero tener más familia, por lo menos un par de hijos más. Esto son etapas. Estoy muy contenta con lo que hice, y ahora estoy super feliz, es una vida diferente.



¿Y si Nadia quiere ser ciclista y continuar la saga Sanchis...?

Lo que ella quiera. No voy a presionarla para nada. Sería una buena noticia que cogiera una bici o cualquier otro deporte. Siempre que tenga algo bueno, es positivo para los niños.



Anna Sanchis ha sido seis veces campeona de España, dos en la prueba de ruta (2012 y 2015) y otras cuatro contrarreloj, con dos dobletes (2012, 2013, 2015 y 2016). Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín y en el Giro de Italia acabó séptima en su mejor participación, pese al veto de la organización durante tres años en un pleito que acabó ganando la valenciana.

La valenciana dice adiós en el Wiggle-High 5, uno de los mejores equipos del mundo. Debutó en el Comunitat Valenciana y pasó por Bizkaia-Durango y Safi-Pasta Zara-Titanedi.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 acabó decimonovena en ruta. En Londres 2012 España se quedó sin representación, y en Río 2016 no entró en la lista temprana que dio el seleccionador.

También te puede interesar:

Anna Sanchis, primera ciclista española que posa para el calendario Cyclingpassion