Les Abelles rompe los registros a una vuelta

Les Abelles rompió todos los registros con una primera vuelta inmaculada, con el equipo invicto y líder tras sumar 55 puntos de 55 posibles, mejorando así el registro de La Vila un año antes, también imbatido y que se quedó en 54 puntos. Suma y sigue para el equipo valenciano de Les Abelles, que afianza su candidatura para el regreso a la élite con la victoria más abultada en sus once partidos de esta primera vuelta, 73 a 15 frente al filial de la UE Santboiana.

«Ha sido un partido muy serio, en el que hemos conseguido hacer el rugby que hemos propuesto, sin concederle nada al rival», declaró el entrenador Manolo Nadal. Les Abelles marcó once ensayos, todo un récord en esta liga para el equipo. Los de Sant Boi, en cambio, no fueron capaces de plantar cara al equipo local, a pesar de ser un conjunto muy ordenado tanto en ataque como en defensa. Les Abelles jugó con varios cambios de inicio y la combinación entre François Calonge y el irlandés Nial Earls funcionó a la perfección. De hecho, no solo es el resultado más abultado de los abejorros sino de toda la liga de clubes hasta la fecha. A destacar los cuatro ensayos de Cosmin Matei y la combinación por los tres cuartos en el gran ensayo que materializó Lucas Martín.

Les Abelles cierra la primera vuelta con el honorífico título de campeones de invierno con pleno de puntos al seguir marcando el bonus extra por número de ensayos. Aventaja en ocho puntos a su más directo rival.

El CAU Valencia, que sumó su décimo triunfo ante el Sant Cugat por 43-20. El CAU solo perdió ante un Les Abelles que tiene margen suficiente para defender el liderato con solvencia, dejando que el resto de equipos se centren en la lucha por el subcampeonato, que no da una plaza segura a la promoción de la máxima categoría, pues solo pasa el mejor segundo de los tres grupos. La semana que viene Les Abelles tiene un nuevo derbi en casa, esta vez contra el Andemen Tatami Valencia, uno de esos partidos que enfrentan a dos históricos sobre el campo de Quatre Carreres. El Tatami sumó un valioso triunfo a domicilio ante L´Hospitalet por 17-24, y el Inter estuvo cerca de sorprender al Poble Nou (18-20).