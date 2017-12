El Levante UD FS se desquita ante el Gran Canaria

El Levante UD FS se propuso iniciar la segunda vuelta como empezó la primera y lo ha conseguido a costa de golear a un débil Gran Canaria FS. Los canarios han jugado bien defensivamente y han aguantado la mayor parte del partido, sin embargo apenas han tenido protagonismo en ataque. A los granotas les ha costado encontrar portería pero tras múltiples ocasiones han logrado golear a los visitantes por 5-0. Se han adelantado por medio de Cecilio en el minuto 9 y hasta pasada la media hora no han conseguido volver a ver portería cuando Pedro Toro, por partida doble, ha puesto tierra de por medio en el marcador. Cecilio ha cerrado su doblete y Vargas ha hecho el quinto en una noche donde los granotas han recuperado sensaciones y un gran juego tras quedar apeados de la Copa hace apenas unos días.



El dominio por parte del LevanteUD FS ha sido eterno durante toda la primera mitad. Los de David Madrid se han apoderado del balón, han jugado a placer y han encerrado al Gran Canaria FS en su propio campo. Pocas han sido las ocasiones que han tenido los visitantes, que han sorprendido por la falta de rotaciones en sus filas y han jugado prácticamente con los mismos siete hombres de campo. Esto les ha mermado físicamente ante unos granotas con un amplio y poderoso banquillo, por lo que era cuestión de tiempo que llegara el gol. Por medio de Cecilio han inaugurado los locales el marcador y la misma sintonía se ha repetido hasta el descanso, pero sin fortuna a la hora de la búsqueda del tanto.



Se ha vivido una segunda mitad más rápida, apenas sin interrupciones, con mucho ritmo y, sobre todo, goles. La posesión del balón seguía siendo para los locales pero esta vez llegaban con más claridad a portería. Vargas y Jorge Santos han estado especialmente activos en tareas ofensivas pero no han tenido acierrto a la hora del remate. No ha sido hasta pasada la media hora que Pedro Toro ha roto por partida doble la defensa canaria, cosa que también ha hecho Cecilio instantes después. En los compases finales del encuentro el cansancio y la desesperación visitante ha causado estragos en sus hombres y finalmente Vargas ha hecho el quinto a través de un doble penalti.



El Levante UD FS de David Madrid regresa a la senda de la victoria con una goleada que inyecta moral en los ánimos levantinistas tras quedarse fuera de Copa y que intentarán acortar distancias con la zona alta de la clasificación con el objetivo de obtener los mayores puntos posibles en la Liga Nacional de Fútbol Sala.



Ficha técnica:



Levante UD FS: Prieto, Antoñito, Pedro Toro, Lucho, Jorge Santos -5 inicial - Cecilio (A), Vargas (A), Márquez, Sena, Emilio Buendía y Gonzalo

Gran Canaria FS : Igor, Saúl, Nacho Gil, Gonfaus (A), Juanillo -5 inicial- Acaymo (A), Barbero, Michael (A) y Valiente

Goles: 1-0 Min 9 Cecilio

2-0 Min 31 Pedro Toro

3-0 Min 35 Pedro Toro

4-0 Min 36 Cecilio