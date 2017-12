El 10K Valencia Ibercaja alcanza los 11.000 inscritos

El 10K Valencia Ibercaja alcanza los 11.000 corredores inscritos a poco más de dos semanas de la celebración de la primera carrera del año en València. A día de hoy, el 32% de los inscritos son mujeres y más del 20% han optado por la aportación solidaria destinada este año a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC Valencia).

Asimismo, cabe destacar que solo quedan disponibles 500 dorsales con la Inscripción Premium, que incluye la prenda técnica de la marca Mizuno de esta edición y cuyo límite está en 10.000 inscripciones.

Todos los interesados en participar en la fiesta del atletismo del próximo domingo 14 de enero para arrancar el año corriendo, pueden inscribirse hasta el día 7 de enero con el mismo coste: 7€ para la Low Cost y 13€ para la Premium (hasta agotarse las existencias). A partir del día 8 de enero, las inscripciones pasarán a estar fuera de plazo aumentando el coste hasta los 20€.

Además, las inscripciones a la Milla, Milla Kids, 10Kids y Parque Infantil, actividades que tienen lugar el mismo día del 10K Valencia Ibercaja, continúan abiertas en la web oficial de la prueba: www.10kvalencia.com. Por lo que, según señala el director de la carrera, Álex Aparicio, "no hay excusa ninguna para no participar en la fiesta del 10K Valencia Ibercaja. El día 14 de enero tenéis distancias y actividades para que todos podáis disfrutar de este deporte y empezar de la mejor forma posible el nuevo año. Y quien no pueda correr, siempre puede echar una mano como voluntari@, una experiencia muy recomendable".



Medalla conmemorativa

Para celebrar los 10 años del 10K Valencia Ibercaja, la organización de la carrera ha preparado una sorpresa final muy especial. Este año, todos los corredores llegados a meta recibirán como premio una medalla conmemorativa del décimo aniversario de la primera carrera del año en Valencia Ciudad del Running.

"Es algo que ya teníamos pensado desde hace tiempo, queríamos premiar a los corredores y celebrar junto a ellos, nuestra razón de ser, estos 10 años de 10K Valencia de la mejor de las maneras: regalándoles una medalla conmemorativa para que sientan, como nosotros, lo especial de esta edición", indica Aparicio.



Actividades paralelas: Breakfast Run y Test Mizuno

Como bien avanzaba la organización de la carrera desde hace semanas, el 10K Valencia Ibercaja 2018 aún tiene más sorpresas. Este año también se celebrará un Breakfast Run el día previo a la prueba. El sábado 13 de enero a las 9:00 horas, todos los corredores que lo deseen podrán compartir un rodaje suave y un desayuno posterior con los atletas de élite que vendrán a Valencia ese fin de semana para participar en la carrera de 10.000 metros más rápida de España en 2017.

El punto de encuentro será en la pista de calentamiento junto al acceso a las Pistas de Atletismo de l´Estadi del Túria. Los participantes podrán compartir 4-5 kilómetros de rodaje suave con los mejores corredores llegados de países como Kenya o Etiopía que el domingo pisarán el asfalto de València. Además, también podrán participar en un Test de las nuevas zapatillas Mizuno Wave Rider y hasta entrar en un sorteo de dos pares de zapatillas de la marca técnica oficial del 10K Valencia Ibercaja (hombre y mujer).