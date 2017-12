Recorrido y cortes de tráfico para la San Silvestre de València

València se ha ganado por derecho propio en los últimos años el título honorífico de ser la ´ciudad del running´ por el elevando número de carreras populares que acoge a lo largo de año. Por ello, y como no podía ser de otra forma, el año deportivo se cerrará con la más divertida y popular de las carreras: la San Silvestre Valenciana. La última carrera en la agenda de 2017 se celebrará como ya es tradición el 30 de diciembre, es decir este próximo sábado.

Recorrido

La prueba repite el recorrido de las últimas ediciones por lo que llenará de corredores el centro de la ciudad. La San Silvestre Valenciana 2017 que alcanza su 34ª edición, arrancará a las 20:00 horas desde la Calle Xàtiva, junto la Estación del Norte. Los participantes recorrerán un circuito de 5.300 metros que pasará por Guillem de Castro, Blanquerías, Ciutadella, Calle de la Paz... para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento donde estará ubicada la meta.

La San Silvestre reunirá a más de 15.000 personas de todas las edades y condiciones físicas, desde la elite del atletismo valenciano hasta andarines que completarán el recorrido caminando. Se trata de una jornada no competitiva, totalmente festiva en la que la gran mayoría de participantes acudirá luciendo todo tipo de disfraces disparatados, originales y sobre todo... divertidos. Es una carrera para disfrutar en grupo, en familia, en laque priman las sonrisas y donde todos despedirán el año 2017 y saludarán la llegada de un 2018 repleto de retos para los aficionados al running. El límite para completar el recorrido es de 1 hora y 15 minutos por lo que no hay excusa. La prueba no es cronometrada salvo para los atletas elite que lucharán por el podio y que deben inscribirse a través de la SD Correcaminos.

La San Silvestre de València está organizada por la Concejalía de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal con la colaboración de la SD Correcaminos y el patrocinio de El Corte Inglés y Caixa Bank.

La San Silvestre Valenciana es también una prueba de prestigio que todos los grandes hombres y mujeres del atletismo valenciano quieren tener en su palmarés. La participación élite está limitada a 600 corredores. Para optar al dorsal preferente es necesario cumplir varios requisitos como tener dorsal preferente A o B en el Circuito Divina Pastora, haber quedado entre los 300 mejores de la general masculina o 20 femenina en alguna carrera del Circuito Diputación. Los federados deben acreditar: los hombres menos de 18 minutos en 5.000 m. y las mujeres, 12 en 3.000.



Inscripciones

Los dorsales para participar en la San Silvestre Valenciana pueden conseguirse en las plantas de deportes de los Centros El Corte Inglés de València hasta el mismo sábado 30 de diciembre a las 18:00 horas. La incripción tiene un coste simbólico de 1 euro que irá destinado íntegramente a Aspas València (Asociación de Padres y Amigos del Sordo de la Provincia de València). Por lo tanto, la prueba tendrá también un componente solidario. Para participar no hay límite de edad aunque los menores de 14 años deberán ir acompañados por un adulto.



Cortes de Tráficos previstos por el Ayuntamiento de València

Cortes al tráfico previos en Pl. del Ayuntamiento, entre Sangre y Periodista Azzati; y en calle Xàtiva, entre Ruzafa y Bailén (permitiendo el desvío por la calle Alicante) a partir de las 17:00h;

Corte de los accesos a la plaza del Ayuntamiento a partir de las 18:30h.