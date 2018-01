Ricardo Ten: "El Mundial de pista es uno de mis grandes objetivos para 2018"

El deportista paralímpico valenciano Ricardo Ten ha emprendido este año una nueva etapa, dejando la natación que tantos éxitos le ha dado y apostando por las dos ruedas. Su irrupción en el mundo del ciclismo no podía ser mejor. En su primera temporada ya ha subido al podio de un Mundial y ahora mira ya hacia el Campeonato del Mundo de pista que se celebrará en marzo.



El año 2017 ha sido un año de cambios para usted. Ha dejado la natación para subirse a la bici y además con gran éxito. ¿Qué balance hace?

Después de los Juegos de Río 2016 creía que 2017 iba a ser un año tranquilo, pero al final no ha sido así. Ha sido un año muy movido en el que he iniciado una nueva etapa en mi carrera. Después de Río sabía que había llegado el momento de cambiar, de dar un giro y decidí probar con la bici pero lo cierto es que ha ido todo más rápido de lo pensado.

Sí, porque su irrupción en el mundo del ciclismo no podría ser mejor...

Desde luego, he ganado dos medallas en dos grandes competiciones internacionales. Primero en la Copa del mundo celebrada en Holanda y luego la plata en el Mundial de Suráfrica. No pensaba llegar tan lejos.

Ha probado ya el ciclismo en pista, en ruta, incluso ha hecho este año una Vuelta por etapas como la Vuelta a Ibiza...¿con qué se queda?

Me gusta todo pero creo que lo que mejor se me da es la pista ya que se asemeja más a mis condiciones de nadador. Es una disciplina más explosiva, que requiere esfuerzas más intensos pero más cortos como es el caso de la natación. En las pruebas de ruta y contrarreloj aún me queda mucho por aprender.

En cualquier caso su evolución en el ciclismo está siendo meteórica. ¿Tenía experiencia previa?

Sí, la gente se sorprende mucho de lo bien que voy en bici en tan poco tiempo pero lo cierto es que llevo mucho tiempo montando en bici. Ya lo hacía de pequeño y luego siempre he incorporado las salidas en bici a mis pretemporadas de natación. También es una actividad que me gusta hacer en mi tiempo libre.Además había hecho ya varios triatlones y curiosamente siempre el sector de ciclismo era el que mejor me ha ido.

Si algo ha dejado claro este año es que es un deportista polifacético. También sorprendió ganando el Campeonato de España de esquí adaptado.

El esquí es otro de los deportes que practico desde hace tiempo. Este año, como me lo tomé con menos presión, decidí que era el momento de competir también en esquí y la experiencia fue muy buena.

Ahora está inmerso en la temporada de ciclismo en pista. ¿Qué plan de trabajo está siguiendo?

Estoy alternando los entrenamientos en el velódromo Luis Puig con salidas en carretera. La verdad es que tengo la suerte de tener como compañero de equipo a Maurice Eckhard que tiene gran experiencia. Aprendo mucho de él. También es una suerte disponer en València de una instalación del nivel del Luis Puig. En enero haré una concentración con la selección en Portugal y en febrero, iremos a Mallorca.

El año 2018 llega cargado de retos para usted. El primer trimestre se presenta intenso ya que en marzo, del 22 al 25, se celebra el Campeonato del Mundo en Río de Janeiro. ¿Es su gran objetivo?

Sí, qué duda cabe. Voy a hacer todo lo posible por estar en esa gran cita. Antes, también marzo tenemos el Campeonato de España donde me juraré gran parte de mis opciones de estar en el Mundial. Voy a luchar porque el seleccionador confíe en mí. Ya me ha demostrado que apuesta por mí, me ha transmitido su confianza, pero ahora me tengo que ganar la plaza con buenos resultados.

El sistema de clasificación para un Mundial en natación es mucho más objetivo. ¿Cómo lleva ese cambio?

Es cierto. En natación yo sabía que si hacía la mínima tenía plaza en un Mundial, unos Juegos Olímpicos... ahora en ciclismo es distinto, depende del criterio del seleccionador.

Ahora está 100% volcado en el ciclismo. Pero ¿y la piscina? ¿la ha dejado ya de lado?

La verdad es que últimamente tengo bastante olvidada la natación pero tengo que retomarla. Al menos quiero tratar de entrenar un día a la semana en la piscina.

¿Significa eso que no descarta volver a competir?

Competir al máximo nivel lo descarto pero sí me gustaría hacer algo para despedirme del agua, aún no sé muy bien qué será, pero quiero hacer algo así como un reto solidario...La natación me ha dado mucho durante 22 años y quiero despedirme bien de ella.

Su despedida de la natación iba a ser a lo grande, en el Mundial de México pero un terremoto lo impidió ¿Se le ha quedado esa espinita clavada?

Sí, ha sido la mayor decepción de este año. El Mundial se tuvo que aplazar a causa del terremoto y las nuevas fechas me era imposible participar. Lo tenía ya todo muy planificado pero no pudo ser.

En 2017 se iniciaba también un nuevo ciclo olímpico. ¿En sus planes está llegar a Tokio 2020?

Llevo muchos años en el deporte y sé que no se pueden hacer planes a largo plazo pero desde luego, Tokio es una meta que está ahí aunque soy consciente de que es muy difícil.

El Proyecto FER, la beca Varona, el Hyunday Koryo Car Cicling, la Fundación Levante UD...hay mucha gente que le apoya y cree en usted. Supongo que eso le dará un impulso extra.

Desde luego, estoy muy agradecido. Es bonito ver que pasan los años y siguen apostando por mí. Eso me da fuerzas para seguir y luchar por nuevas metas.