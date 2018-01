Más de 12.000 corredores abrirán el año en València

El 10K Valencia Ibercaja 2018, que supera ya los 12.000 inscritos, inaugurará el año de carreras en la ciudad con varias actividades paralelas que harán que el fin de semana del 12 al 14 de enero se viva una auténtica fiesta del atletismo.

La primera prueba del año en València Ciudad del Running, que se celebra en menos de dos semanas, ha organizado un completo programa de actividades paralelas a la altura de su décimo aniversario. El segundo fin de semana del año, València será el escenario de una auténtica fiesta del atletismo con actividades para todos, desde un Breakfast Run, un Test de zapatillas Mizuno y unas ponencias el día previo, a una Milla absoluta, carreras para menores como la Milla Kids y el 10Kids, Parque Infantil, Carpa Femenina y Team Village el mismo día de la carrera.

El sábado 13 de enero, el día previo a la prueba, se celebrará un Breakfast Run, en el que los corredores podrán compartir un rodaje suave de entre 4 y 5 kilómetros con los atletas de élite que el domingo pisarán el asfalto de València, así como una breve sesión de estiramientos.

El Breakfast Run, de acceso libre y gratuito y con servicio de guardarropa para los participantes, dará comienzo a las 9:00 horas desde la Zona de Calentamiento, junto a las Pistas de Atletismo de l´Estadi del Túria. Tras el rodaje por el Circuit 5K del antiguo cauce del río Turia y una breve sesión de estiramientos, los participantes disfrutarán de un ligero desayuno.

Además, se celebrará un Test de Zapatillas Mizuno en el que los corredoras podrán probar las nuevas zapatillas Mizuno Wave Rider y participar en el sorteo de dos pares de zapatillas (hombre y mujer) de la marca técnica oficial de la prueba.



Charlas y ponencias

Asimismo, el mismo sábado 13 de enero por la tarde el 10K Valencia Ibercaja ha organizado una jornada de ponencias y mesas redondas con interesantes charlas con protagonistas como Luis del Águila, Iraitz Arrospide o alguno de los atletas de élite presentes en esta 10ª edición. Concretamente, las ponencias, de acceso libre y gratuito, se celebrarán de 17:00 a 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Complejo Deportivo La Petxina.

El atleta y Doctor en Fisiología Luis del Águila será el encargado de inaugurar la jornada con la ponencia ´Cómo entrenar la fuerza para mejorar mi rendimiento (sin fuerza, no hay carrera)´. Entre otros títulos, Luis del Águila tiene el de Campeón de Europa M-40 en 10.000 metros (2012). A continuación, Iraitz Arrospide impartirá la charla ´Un popular en la élite´. El joven atleta nacido en Guipúzcoa y asentado desde hace años en Sheffield, terminó séptimo en el ránking de España de maratón de la temporada 2016-17, entrena cada noche después del trabajo y compartirá su experiencia de como un "popular" intenta codearse con la élite. Por último, cerrará la jornada una ponencia sobre el movimiento Runners for Ethiopia "Que no te lo cuenten? ¡vívelo!", con participación de su impulsor, el fisioterapeuta Jordi Reig y atletas de diferentes países del cuerno de África.



Una Feria del Corredor con servicio de guardarropía

El 10K Valencia Ibercaja también celebrará los días previos la tradicional Feria del Corredor, para que los participantes en la prueba puedan recoger su dorsal y bolsa del corredor, además de visitar los stands de exposición y venta. La Feria se celebrará en el Centro Comercial Gran Turia (planta sótano) durante los dos días previos a la carrera.

Concretamente, la Feria del Corredor estará activa el viernes y sábado, 12 y 13 de enero, de 10:00 a 20:00 horas, ininterrumpidamente. Además, la organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de guardarropía gratuito en la misma Feria. De esta forma, los corredores que quieran acudir el día de la prueba sin mochila, podrán acudir directamente a la salida y recoger sus pertenencias, que hayan dejado previamente en Feria, directamente allí al acabar.