Caroline Buchanan sufre un terrible accidente

Caroline Buchanan ha vuelto a nacer. La ciclista australiana de BMX y actual subcampeona del mundo sufrió un aparatoso accidente de tráfico el pasado 31 de diciembre en Canberra.

"No diría que 2017 terminó como estaba planeado. He pasado un par de días en la UCI después de volcar con un vehículo. Me acaban de llevar a una habitación privada y la recuperación se mueve en dirección positiva", relató en sus redes sociales la deportista de 27 años.