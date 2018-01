Los mejores equipos de hockey estarán en marzo en Valencia

La Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana ha celebrado este jueves el sorteo de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina de hockey hierba en l´Oceanogràfic. Los embajadores de la competición, Carlos Soler y Maitane López han repartido la suerte que ha deparado los emparejamientos de los cuartos de final de la competición que tendrá lugar en Valencia el 9, 10 y 11 de marzo.

La Copa del Rey y de la Reina Iberdrola Valencia 2018 ha celebrado el sorteo correspondiente a los cuartos de final que disputarán los ocho mejores equipos de la División de Honor masculina y femenina de hockey hierba. El Oceanogràfic ha sido el escenario que acogió el sorteo de la competición copera que cobrará vida en la ciudad de Valencia los días 9, 10 y 11 de marzo como antesala de las fiestas de las Fallas.

El acto contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española, Santiago Deó, el presidente de la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana, Jesús Gracia, la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, la Diputada Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel García Sánchez, el Director General de Deportes, Josep Miquel Moyá. Además, el sorteo tuvo como protagonistas a los embajadores del torneo Carlos Soler, futbolista del Valencia CF, y Maitane López, jugadora del Levante UD Femenino quienes confirmaron los emparejamientos de la Copa del Rey y de la Reina.

Tras celebrarse el sorteo, la Copa del Rey disfrutará su primera jornada, a celebrarse el 9 de marzo, con los siguientes partidos de cuartos de final: FC Barcelona vs Junior FC (11.00 hs), RC Polo vs CD Terrassa (13.00 hs), Club Egara vs Club de Campo (15.00 hs) y Atlètic Terrassa vs Atlético San Sebastián (17.00 hs). Por su parte, la Copa de la Reina Iberdrola tendrá los siguientes emparejamientos: SPV-Complutense vs Club de Campo (11.00 hs), CD Terrassa vs Club Egara (13.00 hs), Junior FC vs Real Sociedad (15.00 hs) y RC Polo vs Atlètic Terrassa (17.00 hs).

Carlos Soler: "Me atrae mucho el hockey y espero disfrutar con el torneo"

El futbolista del Valencia CF fue el encargado de repartir la suerte de los equipos de la División de Honor Masculina que disputarán la suerte. ´Quiero dar las gracias por hacerme embajador de esta Copa del Rey que se hace por primera vez aquí. Es un torneo importante donde vienen los mejores equipos de España´, afirmó Carlos Soler. ´Yo de pequeño en el colegio he jugado hockey y, a diferencia de otros deportes, tiene alguna similitudes. He visto varios partidos y me atrae mucho este deporte. Cuando empiece el torneo iré a algún partido a verlo y espero disfrutar mucho´, confesaba el jugador del conjunto blanquinegro.

Maitane: "Valencia es el lugar idóneo para disfrutar del torneo y de las Fallas"

"Quiero agradecer que me hayáis nombrado embajadora de la Copa de la Reina. Yo vengo de fuera, llegué en 2015 y me enamoré de la ciudad ni bien llegué. Creo que poder ver a los mejores equipos masculinos y femeninos de toda España es genial. Creo que Valencia es un lugar idóneo para disfrutar de un buen ambiente de Fallas con todo lo que eso supone y con la repercusión que tiene este tipo de campeonatos", apuntaba la jugadora del Levante UD Femenino.

Jesús Gracia: "La Copa del Rey y de la Reina será una fiesta del hockey nacional"

"Esperemos que esta Copa del Rey y de la Reina sea un punto de partida de los futuros eventos deportivos. Esta competición será una fiesta de un deporte que nos gusta y nos apasiona. Este evento deportivo será una gran fiesta del hockey nacional y se celebrará en Valencia, una ciudad en la que nos vamos haciendo sitio y vamos teniendo una importante representación en el mundo del hockey", afirmaba el presidente de la FHCV.

Santiago Deó: "Será una Copa del Rey y de la Reina muy entretenida"

"Yo creo que ha sido un sorteo interesante y por lo que vemos en la primera jornada tenemos ocho duelos de los que seguro no nos vamos a aburrir. Son muchos años en el que la ciudad de Valencia apuesta por nuestro deporte y desde la Real Federación Española queremos agradecerlo por lo mucho que nos ha ayudado. En unos años difíciles, con la crisis que hemos pasado, y en ese momento se nota que hay personas que merecen la pena. Y, en este caso, Valencia merece la pena y desde la federación que presido estaremos eternamente agradecidos. Os invitamos a todos a venir en el mes de marzo que nos lo pasaremos muy bien. No solamente con la celebración de la Copa SM El Rey y la Copa SM La Reina Iberdrola sino con varios actos y acontecimientos que van a hacer que estos tres días disfrutemos cien por cien del hockey", afirmaba el presidente de la RFEH.

Moyá: "La Copa será un importante evento deportivo y social"

"Es un placer participar en este gran evento deportivo como lo es la Copa del Rey y la Copa de la Reina. No solamente desde el punto de vista deportivo sino desde el punto de vista social porque es importante que se hagan actividades complementarias de deporte base y deporte inclusivo. Creo que hay que agradecer la permanente confianza de la RFEH en la FHCV que ve importante estos eventos desde lo deportivo y desde el impacto socio-económico que genera. Agradecer la FHCV su constante trabajo y su renovada ilusión. Y también a la Diputación y el Ayuntamiento por su apuesta", afirmaba el Director General de Deportes.

Isabel García: "Valencia es el escenario ideal para este evento"

"Hay que celebrar que podamos estar en un sitio tan espectacular como L´Oceanogràfic para realizar esta presentación. Creo que es un escenario magnífico al igual que la ciudad y la provincia de Valencia, un escenario ideal para todo tipo de eventos deportivos. La RFEH ha vuelto a confiar en Valencia por su capacidad organizativa pero también por el clima y por ser una escenario perfecto para este tipo de eventos. La Diputación va a estar al lado de la Copa del Rey y de la Reina Iberdrola. Es una de nuestras estrategias políticas apoyar a los deportes participativos, los deportes minoritarios y el deporte femenino", resaltaba la diputada.

Maite Girau: "El hockey se está poniendo de moda en nuestra ciudad"

"Los que amamos el deporte decimos que el deporte une y éste es un buen ejemplo de ver esta imagen de todos juntos trabajando por objetivos comunes y por conseguir ese reto de convertirnos como ciudad en referentes en eventos deportivos nacionales e internacionales. Por eso todas las instituciones nos ponemos de acuerdo para conseguir esos objetivos. Quería felicitar a la FHCV por esa apuesta por traer eventos deportivos a nuestra ciudad y a nuestro campo de hockey municipal como en el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró", indicaba Girau.

"Creo que a la Federación Española le aportamos buena organización, unas instalaciones, muy buen clima y buen deporte. Es una satisfacción para la ciudad albergar la Copa del Rey y de la Reina por primera vez. Estamos trabajando y yendo hacia una buena dirección y seguiremos trabajando para construir en nuestra ciudad y albergar el mejor deporte nacional e internacional", finalizaba la concejala.