"Damos un servicio especializado y de calidad"

Se cumple un año desde que la tienda especializada en atletismo popular Urban Running abriera sus puertas en València (Calle Hernández Lázaro nº 8). ¿Cómo ha sido el recibimiento del público valenciano en este primer año?

Ha sido muy bueno y lo que queremos es que se consolide y se convierta en un referente de Valencia.

¿Qué sorpresas están preparando para conmemorar este aniversario?

Estamos concretando una fecha con algunas de nuestras marcas para realizar un evento, donde se podrá testar producto y sortearemos diferentes productos a los asistentes.

¿Qué les diferencia del resto?

La atención que damos con un servicio especializado, al ser excelentes profesionales del sector y ser deportistas, donde te aconsejamos al tener gran conocimientos del producto para tus entrenamientos u objetivos.

¿A quién va dirigida la tienda?

Está dirigida a todo tipo de usuario, desde una persona que va a empezar a otro que ya tiene mucha experiencia, sea triatleta, corredor de corta o larga distancia ya sea en asfalto o montaña.

¿Qué productos se pueden encontrar en Urban Running? ¿Qué servicios ofrecen?

Disponemos de gran variedad de producto especializado, las últimas novedades que sacan las marcas, ediciones especiales en zapatillas conmemorando diversos maratones que solo encuentras en tiendas especialistas como nosotros, gran variedad en nutrición, electrónica donde somos running test center de alguna marca y ofrecemos servicio exclusivo para nuestros clientes como el test de las últimas novedades, entrenamientos con marcas para probar zapatillas€

¿Qué proyectos de futuro tienen?

Lo que queremos es consolidarnos como mejor tienda de Valencia, que el runner y deportista valenciano a la hora de tener que adquirir material piense en Urban Running, ser el referente.

Y ya a nivel más personal, ¿es usted deportista? y Si es así, ¿qué deporte practica?.

Soy muy deportista desde pequeño, lo que más me gusta es el triatlón donde he participado en diversas pruebas, también me gusta ir a cualquier carrera sea de asfalto o montaña, marchas cicloturistas, travesías a nado€.