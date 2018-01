Drama en el Dakar: Barreda se rompe la rodilla

Malas noticias para Joan Barreda. El piloto de Torreblanca ha ganado la etapa 7 del Rally Dakar, pero ha sufrido un accidente durante la misma que posiblemente le obligue a abandonar. Así lo ha relatado el mismo Barreda en línea de meta, donde ha confesado que se ha "roto la rodilla".

"La primera parte de la especial, hasta el kilómetro 300, hemos ido con un ritmo muy alto. Después, hemos tenido una caída fuerte. Me he salido de la pista en un agujero grande y la moto me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro, porque está muy inestable. Me dolía mucho. No puedo ponerla en el suelo. Sobre todo, en las curvas de izquierdas, me cuesta muchísimo y voy perdiendo bastante tiempo. Vamos a ver qué se puede hacer para mañana, pero parece que es complicado seguir así. Seguro que la rodilla está completamente rota. Tengo mucho dolor de momento. Veremos cómo evoluciona pero pinta mal", ha asegurado Barreda.

Con la victoria de etapa, Barreda ha recortado la distancia con los líderes y es, de momento, tercero en la clasificación general del Rally Dakar, a 4:45 del nuevo líder, el francés Van Beveren.