Vídeo: Así ha llegado Barreda a meta tras romperse la rodilla

Joan Barreda ha ganado la séptima etapa en el Rally Dakar y ha recortado distancia con los líderes, pero ha sufrido un grave accidente que, según él, le ha roto la rodilla y podría obligarle a abandonar. De momento, habrá que esperar a ver cómo evoluciona, pero al ver las imágenes de su entrada a meta, si poder apoyar la pierna, todo hace indicar que tendrá que retirarse desafortunadamente.





