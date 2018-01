Se rompe el brazo en el primer asalto y pelea hasta el final

Tremenda imagen la que ha dejado la UFC este fin de semana. La luchadora Paige VanZant se rompió el brazo al impactar un golpe contra la cabeza de su rival Jessica-Rose Clark durante el primer asalto. Aún así, y pese al tremendo dolor que sentía, VanZant no quiso abandonar y peleó dos asaltos más con el brazo roto hasta el final del combate. La luchadora estadounidense perdió el combate, pero se ganó el respeto y la admiración de los aficionados a este deporte por su coraje y capacidad de sufrimiento.



Ya en el hospital tras la pelea, VanZant compartía en sus redes sociales una radiografía en la que se podía ver claramente la fractura producida en su brazo derecho, a la vez que reconocía que volverá a pelear "más fuerte que nunca".





Well... I broke my arm in the first! I was able to finish the fight but as you can see, had a hard recovering and throwing my right. I´ll be back better and stronger than ever! ?????? it´s all apart of the fight game. God had other plans for me. ???? darn spinning back fist. pic.twitter.com/v5DhSv5YxD