Tremendo zasca de Carlos Sainz a la organización del Dakar

Carlos Sainz (Peugeot) se ha mostrado "muy decepcionado y disgustado" tras la decisión "tremendamente injusta" de la organización del2018 de sancionarle con diez minutos por, supuestamente, golpear y no socorrer al piloto holandés de quadsen la séptima etapa.

"No llegué a tocarle, gracias a Dios, porque si no hoy estaríamos, probablemente, lamentando algo. Estoy muy decepcionado y disgustado, pero no voy a dejar que me influya; voy a seguir haciendo mi carrera. Es una decisión tremendamente injusta", señaló antes los medios de comunicación tras conocerse la penalización.

Además, el madrileño, líder en coches, relató de nuevo el incidente que suscitó la queja del piloto neerlandés. "Estoy como a unos 100 metros, le doy al centinel, veo que él se da la vuelta y me ve. Era un sitio con muchísimo barro y mucho espacio a los lados y él, cuando está saliendo por encima de la cuneta pierde el control del quad, se le va, y se vuelve a dirigir otra vez hacia la pista; ahí le esquivé por suerte y no le toqué", manifestó.

"Si le hubiese dado, por supuesto que me hubiese parado", apuntó. "No le conozco. Lo siento mucho por él, por el susto que se llevó, yo también me llevé un gran susto, porque estuvo muy cerca. ¿Diez minutos, por qué no uno, por qué no una hora? No he tocado a nadie, el coche no tiene ninguna marca, y su quad tampoco; acabó doce la etapa. Si yo le rozo con el Peugeot de dos toneladas...", concluyó.

A pesar de la sanción, Sainz continúa liderando el 'raid' en la categoría de coches, aunque ahora la ventaja es de 56:37 sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y de 1:03:42 sobre el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot).