"En el deporte adaptado los deportistas compiten en función de una clasificación, no según su discapacidad"

Marta Domínguez (Miranda de Ebro, Burgos) ha logrado el Premio a la Mejor Tesis Doctoral, convocado por la Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado, por el trabajo ´Desarrollo de un sistema de clasificación funcional en slalom en silla de ruedas´. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León, Marta Domínguez ha cursado el Máster en Rendimiento Deportivo y Salud, y el Doctorado en Psicología de la Salud en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es entrenadora de natación y monitora de multideporte adaptado. Ha trabajado con personas con parálisis cerebral en concentraciones y campeonatos nacionales de boccia y eslalon en silla de ruedas; y se define como una persona comprometida con el deporte adaptado y el movimiento paralímpico. En la actualidad, es profesora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Isabel I de Castilla, con sede en Burgos.

Premiada por su tesis sobre eslalon en silla de ruedas. ¿Qué le lleva a investigar sobre este deporte?

Mi primer contacto con el paradeporte y la competición a nivel nacional surge con el trabajo realizado durante el Máster. A pesar de haber tenido contacto previo con diferentes disciplinas de deporte adaptado, nunca había participado en deporte de alto nivel. Este fue mi primer contacto con el eslalon en silla de ruedas, ya que participé del diseño de una nueva técnica de cronometraje que se había propuesto implantar en este paradeporte. Desde que comencé a trabajar con este tipo de población, siempre que he tenido la oportunidad de realizar cualquier trabajo en esta área lo he realizado con mucha ilusión, ya que es algo que me encanta y con lo que me siento muy cómoda. El eslalon en silla de ruedas ha sido un deporte minoritario que no tiene actualmente una gran representación a nivel internacional y no pertenece al mundo paralímpico, por lo que muy poca gente conoce en qué consiste. Desde la dirección técnica de la selección española del SSR surge la necesidad de crear un nuevo sistema de clasificación de los deportistas en la competición, ya que este paradeporte era practicado únicamente por personas con diferentes afectaciones neurológicas, como parálisis cerebral, por ejemplo, y en los últimos años se han incluido otro tipo de discapacidades.

¿En qué consiste exactamente ese sistema de clasificación funcional?

En el deporte adaptado los deportistas compiten en función de una clasificación y no en función de su discapacidad. Esto quiere decir que se valora cómo cada limitación de estos deportistas afecta a los factores que determinan el rendimiento de un determinado paradeporte, buscando la equidad de todos los deportistas durante la competición. Desde el Comité Paralímpico se establece un reglamento de obligatorio cumplimiento que señala que los nuevos sistemas de clasificación deben basarse en la investigación y en las evidencias científicas para determinar las bases de este sistema de clasificación y deben ser específicos de cada paradeporte. Aquí surge la necesidad de realizar un estudio de investigación en eslalon en silla de ruedas en el que se analice la propulsión de la silla de ruedas, la estabilidad y movimiento del tronco? para valorar a diferentes deportistas en estos factores que van a determinar un menor tiempo en las pruebas y circuitos.

¿Cuál es su principal conclusión?

Considero que este paradeporte ha crecido mucho en los últimos años y que cada vez es practicado por un mayor número de deportistas. Además, se trata de un paradeporte que permite la práctica de un gran número de personas diferentes dando la posibilidad de practicar una actividad física a las clases con mayor afectación y discapacidades más severas, y potenciando ciertas habilidades que son necesarias para la movilidad y mejor calidad de vida de estas personas.

Un estudio reciente de la Universitat de València, dirigido por el profesor Ramón Llopis, sostiene que el deporte adaptado está "estancado" en la universidad española. ¿Cuál es su percepción?

Considero que a nivel general todavía falta mucha formación de profesionales en esta área y un mayor apoyo a las federaciones nacionales que se encargan de promocionar y facilitar el desarrollo de los paradeportes. En la mayor parte de los casos me he encontrado con que los entrenadores, técnicos deportivos o preparadores físicos que trabajan en deporte adaptado lo hacen prácticamente como un hobby y no como un trabajo, debido a sus bajas o nulas remuneraciones, por lo que en muchas ocasiones esto hace que las personas más formadas opten por abandonar.

¿Qué nos falta por hacer?

Considero que se debe realizar una formación del profesorado de base modificando y actualizando los contenidos de asignaturas, como la Educación Física que, debido a las pocas horas que dedican a ella, en pocas ocasiones tratan contenidos de deporte adaptado o bien este es tan básico que los alumnos apenas tienen información de qué tipos de deporte adaptado existe y quién lo practica. Al igual, en la universidad se deben fomentar los proyectos inclusivos y hacer que los alumnos participen de jornadas de deporte adaptado o de competiciones con la ayuda y apoyo de las universidades y del profesorado especialista en ello.

¿Qué proyectos tiene a corto o medio plazo relacionados con el deporte adaptado?

Actualmente, mi principal labor es hacer que la mayor parte de información que hemos obtenido de esta Tesis Doctoral sea publicada en revistas científicas para dar a conocer los resultados y el test que han sido desarrollados, con el fin de que otros investigadores puedan aprovecharlos y desarrollar nuevos avances al respecto. En cuanto a otros proyectos en relación al deporte adaptado, es difícil comenzar proyectos sin una aportación económica o sin ningún tipo de subvención, pero en cuanto tenga la oportunidad comenzaré de nuevo a trabajar en ello.