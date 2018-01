El València Esports vuelve a reinar

El València Esports recuperó su corona este sábado en el Palau Lluís Puig con su vigésimocuarta Copa de la Reina, después de que el FC Barcelona, ahora tercero, truncara en 2017 su racha de 18 títulos consecutivos. Las de Rafa Blanquer se impusieron con 89 puntos al, subcampeón con 76 puntos, y a las azulgranas, terceras con 74.

El Playas hizo doblete ya que su equipo masculino fue también subcampeón en la Copa del Rey, con 91.5 puntos, muy cerca del FC Barcelona, que se proclamó campeón un año más con 95 puntos y pleno de puestos de podio, con seis oros, cinco platas y dos bronces. Tercero fue la Asociación Deportiva Marathon madrileña, con 61 puntos. El Fent Camí Mislata acarició el tercer cajón. Fue cuarto, con 56,5 puntos.

En la Copa de la Reina Iberdrola, que por vez primera se disputó a continuación de la Copa del Rey, el Valencia Esports logró el podio en doce de las trece pruebas. Solo falló en la pértiga, donde su atleta acabó séptima. No tuvieron rivales Laura Bueno (400 m), Solange Pereira (800 m), Marta Pérez (1.500 m, con récord de los campeonatos y mejor marca mundial del año, 4:12.45), Saleta Fernández (altura), Fátima Diame (longitud) y Úrsula Ruiz (peso).

Segundas fueron María Múgica (60 m vallas), que no pudo con Caridad Jiménez (FC Barcelona), una de las más destcadas del Gran Premio de València celebrado una semana atrás en el mismo escenario, Diana Zagainova (triple), y el cuarteto del 4x400. Y terceras acabaron María Isabel Pérez (60 m), Mariely Sánchez (200 m) y Elena García (3.000 m).

El Playas de Castellón sumó dos oros, en el 4x400 y con Patricia Sarrapio en triple, cuatro platas, entre ellas la incombustible Concha Montaner, y tres bronces. En categoría masculina los castellonenses ganaron una prueba más que el campeón, el FC Barcelona. Siete en total, con Yunier Pérez (60 m), Samuel García (400 m), Ignacio Fontes (1.500 m), Thierry Ndikumwenayo (3.000 m), Ydiel Contreras (60 m vallas), Pablo Torrijos (triple) y el 4x400. Daniel Rodríguez (200 m), Daniel Andújar (800 m) y Fernando Ramos (longitud) fueron segundos, y tercero Alejandro Noguera (peso). En cuarto lugar finalizó Miguel Ángel Sancho en altura (2,07 m) y en quinto Pau Tonnesen en la pértiga.

Al Fent Camí Mislata se le escapó el oro pero no el podio, al que subieron José Ángel Pinedo, segundo en peso, y Álvaro López (200 m), Manuel Guijarro (400 m) y el 4x400, con sendos terceros puestos.

CLASIFICACIÓN COPA DE LA REINA

Club puntos

1. VALENCIA ESPORTS 89

2. PLAYAS DE CASTELLÓN 76

3. F. C. Barcelona 74

4. A. D. Marathon 52

5. A. A. Catalunya 51

6. Simply Scorpio 48

7. Grupompleo Pamplona At. 40

8. At. San Sebastián 37

CLASIFICACIÓN COPA DEL REY

Club puntos

1. F. C. Barcelona 95

2. PLAYAS DE CASTELLÓN 91.5

3. A. D. Marathon 61

4. FENT CAMÍ MISLATA 56.5

5. Real Sociedad 49

6. Simply-Scorpio 71 47

7. Unicaja Atletismo 38

8. Grupompleo Pamplona At. 29