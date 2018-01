El récord de Gedeón para el balonmano valenciano

aterrizó este lunes en Madrid junto a los Hispanos y lo hizo con el título de campeón de Europa y una medalla de oro inédita con el que Petrer, el único valenciano en la selección española absoluta, ha seguido engrosando su palmarés.

Pese a su estreno en 2011 como sustituto de un lesionado Rubén Garabaya en el equipo de Valero Rivera, Gedeón no solo se ha hecho un sitio fijo con la roja sino que ha ido creciendo medalla a medalla. Desde el oro en el Mundial de casa en 2013 al de este domingo tras el bronce de 2014 y la plata de 2016 en sendos Europeos.

El ex del BM Valencia voló al mismo tiempo de la Liga Asobal para asentarse en la Bundesliga con el Rhein Neckar Lowen, primero junto a su gemelo Isaías, y luego en solitario, para acabar coronándose con las últimas dos ligas y una Copa EHF.

El lunes se bajó del avión con su cuarto metal tras 118 partidos internacionales, cifra que supera los 115 partidos con la selección de Juan Alemany, considerado por muchos como uno de los mejores deportistas de la C. Valenciana, lateral y ´nueve´ para recordar con equipos como Marcol y Avidesa Alzira, que disputó tres Mundiales (Finlandia, Suecia e Islandia), un Europeo (Portugal) y los JJOO de Barcelona´92, en los que España quedó quinta y puso el germen de los bronces olímpicos de Atlanta, Sydney y Pekín.

«Los récords están para batirlos. Es cojonudo. Otro récord más. Que me pase Gedeón, con el cual tengo una amistad muy buena, está muy bien», comenta a SUPER Juan Alemany. «Gedeón lleva una trayectoria espectacular a nivel defensivo pero la labor muchas veces ingrata que él hace luego se ve recompensada con estos títulos. Defensivamente su pundonor ha sido bestial. Nos ha hecho disfrutar a todos. Es de la tierra, nos conocemos, hemos vibrado con él y te alegras mucho».

En cuanto a goles Gedeón se ve lastrado por su condición de pivote, pero aún así ha alcanzado la cifra nada envidiable de 150, por los 275 que atesoró Alemany con la selección, y los 2.750 en la liga española que siguen lejos de ser igualados. «Él está defendiendo muy fuerte y se ha especializado en salir al contraataque, corta balones y sube rápido. Al principio no marcaba, pero ahora lleva siempre una marcha de dos o tres goles a la contra con la selección y en la liga alemana».

Alemany no oculta cierta envidia sana por los éxitos de los Hispanos: «No lo puedes evitar, claro que me hubiera gustado llevarme alguna medalla a nivel oficial». Ganó la Supercopa de Alemania, hizo bronce en la World Cup de Suecia, y plata en el Preolímpico de 1991. «Pero una vez que ya ha pasado mi época disfruto muchísimo viendo cómo España sigue ganando medallas».

Desde L´Eliana ha seguido junto a amigos y exjugadores el Europeo. «Hubo momentos de duda porque arrancamos de cine y con solvencia, pero contra Dinamarca y Eslovenia las cosas no salieron. Y luego tres finales que podían haber sido tres oros, porque ganar a Alemania, luego a Francia y rematar la faena con Suecia, es para ganar tres oros. Además hay tiene triple premio, con la clasificación para el Mundial 2019 y el Europeo 2020. Jordi Ribera va a tener una tranquilidad de trabajo que antes no tenía.y eso seguro que va a repercutir en el buen hacer de la selección», vaticina.



El 'All-Star' del balonmano valenciano, según Alemany

Y cuando se le pregunta por un ´All-Star´ histórico valenciano, Alemany lo recita de memoria: «Quique Andreu, Pachi Peg, Emilio Hernández y Gedeón repartiendo, Salva Esquer, Ricardo Marín, yo si me meto, y Juan Selma en el pivote, y aún me dejaría alguno, como Paco Otero. ¿Son más de siete? Hay cambio defensa ataque, no pasaría nada... Hicimos buenas temporadas en Alzira, fuimos campeones de Copa del Rey y la mitad éramos valencianos».