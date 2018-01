Gedeón Guardiola: "No me alegra, pero es un orgullo superar a Alemany"

, el pivote de Petrer (1984) que debutó de forma casual en 2011 en la selección dees ya uno de los Hispanos más veteranos. Con un palmarés envidiable en el que lucen dos oros (Mundial 2013 y Europeo 2018) es el valenciano más internacional, con 118 partidos, tres más que

Empezó su cosecha con un título mundial en 2013, y tras un bronce y una plata en el Europeo, ahora llega por fin el oro continental.

Sí, era lo que le faltaba a este deporte. Llevábamos cuatro finales perdidas. Fue un día que pasó a la historia para nosotros y para todo el balonmano español.

¿Pese a la fase final de infarto ante Alemania, Francia y Suecia, nunca dejaron de creer?

Un europeo es muy complicado. Todos los cruces. Ya de por sí los grupos son equipos muy duros, jugadores con grandes físicos, y luego en los cruces hay otro grupo que es peor aún. Lo afrontamos con la mayor ilusión y ganas, y a pesar de tener una derrota contra Eslovenia y Dinamarca, un punto muy negativo, nos supimos rehacer y salir a la pista ante Alemania y Francia.

Tras ganar a la campeona de Europa, y luego a la campeona del mundo, ¿hubieran preferido a la campeona olímpica Dinamarca en la final?

Bueno, no. Suecia también ha dado un poco la sorpresa y eso les hacía ser un rival más difícil aún, y no sé a quién hubiera preferido. Lo importante es que supimos afrontar el partido muy bien en la pista, todo el grupo aportó y eso es lo fundamental. Los contrarios nos han cogido más respeto aún. A ver en próximas citas cómo afrontamos el peso de ser campeón de Europa.

Lo que les da este título es tranquilidad para preparar el próximo Mundial y la siguiente Eurocopa, al tener ya asegurada la clasificación.

Sí, nos da un punto de tranquilidad porque no hay que hacer partidos extra, y con los calendarios que tenemos, quitarnos esos partidos de clasificación se agradece. Ya pasó antes del Mundial de España como anfitriones. Y salió bien.

Cómo le ha cambiado la vida ese debut en la selección en sustitución de un compañero lesionado.

La verdad es que en todos los equipos que he estado el trabajo ha dado sus frutos. Garabaya tuvo mala suerte de lesionarse para el Europeo de Serbia y yo lo aproveché. Coincidí con un grupo muy bueno que me ayudó en todo, y ahora me toca hacer al revés, ayudar a la gente joven tras seis años aquí. He tenido a tres seleccionadores (Valero Rivera, Manolo Cadenas y Jordi Ribera) lo que quiere decir que contaba y cuento para los tres. Supongo que porque las cosas se están haciendo bien.

Sin embargo, aún tienen clavada la espina de esa final olímpica nunca alcanzada tras nueve Juegos Olímpicos y tres bronces (uno del valenciano Salva Esquer en Atlanta´96), y la ausencia en los últimos de Río.

No solo la final olímpica. Nos quedamos fuera de Río 2016 justo contra Suecia, y fue un palo muy grande que no se nos olvida a muchos. Vamos a intentar clasificarnos para los JJOO de Tokio 2020, por la espina que tenemos clavada, y después, si llega la final, bienvenida sea.

¿Sabe que ha superado la cifra de 115 partidos internacionales del mítico Juan Alemany, y es con 117 el valenciano que más veces ha jugado con la selección absoluta?

He visto algún comentario, su sobrino Paco que jugó conmigo en Marni, me lo había comentado, que ya era el valenciano más laureado y con más partidos internacionales. Pero no lo sabía. Es un orgullo, sobre todo representar a la Comunitat Valenciana con la selección española, y haber pasado a gente que he idolatrado como Juan Alemany y Salva Esquer que los conozco personalmente. Bueno, no es que me alegre adelantarlos, pero es un orgullo para mí también.

Pese a ser defensa, como pivote lleva 150 goles con la selección y lee como nadie los ataques de 7 del rival, tras cinco años en la Bundesliga.

Sí, mi rol principal en la selección es la defensa, pero también corro muchas veces el contraataque, y como partimos de tener buena defensa, luego a la contra tengo muchas opciones de hacer goles. Jordi Ribera a veces me da oportunidades en ataque. Con el sistema de 7 contra 6 con dos pivotes las opciones son más grandes para atacar y marcar, pero no es una cosa que me quite el sueño. Sé que mi principal papel es la defensa, y ayudo al equipo lo máximo posible en eso.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Tenía un tobillo tocado, me lo torcí en Barcelona, en Liga de Campeones con mi equipo alemán. Y en el Europeo se me torció otra vez. El día de Dinamarca podía jugar, pero Rivera optó porque no jugara mucho. Para evitar daños mayores y al ser la primera fase no arriesgamos. Las molestias se me fueron pronto y no tuve mayor problema. He jugado todos los partidos, no me descartaron esta vez. Pero el tobillo está bien, una pequeña molestia solo.



En la cúspide del balonmano valenciano

Los 118 partidos internacionales de Gedeón superán los 115 de Juan Alemany y los 81 de Salva Esquer, que se colgó el bronce olímpico. Alemany, que no pudo colgarse medalla en los tres grandes torneos, mantiene su récord de 275 goles, por los 150 de Gedeón.



Petrer recibió a su campeón de Europa