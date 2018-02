Exhibición de Valverde para ganar la etapa reina

Alejandro Valverde ha sido este sábado el vencedor de la etapa reina y se confirma como ganador virtual de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell en una jornada espectacular y muy reñida en la que el corredor murciano supo defenderse en los últimos metros en el ascenso aly mantener su liderazgo.

El corredor murciano, que suma ya su victoria número 110, quiso dar las gracias a su equipo por el trabajo impresionante. "Fue un día duro, en la salida había muchos ataques y viento, pero tengo que dar las gracias de nuevo al equipo porque ha estado de 10". "El Sky en la primera parte de la etapa ha atacado, pero hemos podido controlar muy bien y ya al final me he encargado de rematar el trabajo el equipo".

Para Alejandro Valverde es su segunda victoria en la Volta tras su recuperación de la lesión que sufrió en el Tour de Francia. "Estoy muy contento, porque no sé si he vuelto igual o mejor, ya que el año pasado tuve el mejor inicio de temporada de mi carrera. Este año me estoy encontrando fenomenal, ya lo notaba en los entrenamientos, sí que es verdad que la competición es otra cosa, pero está respondiendo todo a la perfección",concluye el actual líder de la Volta.

La jornada de este sábado se presentaba muy difícil para el pelotón ya no sólo a nivel técnico, por su recorrido con siete puertos de montaña entre Orihuela y el puerto de montaña el Alto de las Canteras (Cocentaina) con un total de 184, 5 kilómetros, sino porque los corredores han tenido que lidiar con rachas de viento y frío.

La etapa reina comenzaba con intentos de fuga, pero que eran anulados en la subida en el primer puerto del día La Garganta (3ª categoría). Tras la meta volante, a la altura de Crevillent, tres corredores del Sport Vlaanderen- Baloise,Van Gompel, Van Hecke y Declercq lograron escaparse del pelotón, pero eran absorbidos al poco tiempo.

Sin embargo, a pocos kilómetros seis corredores conseguían escaparse: Kiryenka (SKY), Hollestein (KAT), los españoles Rodríguez (CJR), Sáez (EUS) Camacho (PLK) y Insausti (EUK). Y en el ascenso al Alto de Maigmó (2ª categoría) se colocaban en cabeza Van Hecke (SVB), Rodríguez (CJR), Sáez (EUS) y Insausti (EUK) aumentando la diferencia en su descenso en 2´52".

A su paso por el tercer puerto del día, Tibi (2ª categoría) se unía en primeras posiciones Kiryenka (SKY) y era en el ascenso al puerto de La Carrasqueta (1ª categoría) cuando disminuía la diferencia entre el pelotón y la cabeza de carrera. Sin embargo, tras su paso la diferencia era de tres minutos. En la primera vuelta por el puerto de Benillup (3ª categoría) se mantenían en primeras posiciones Van Hecke (SVB), Rodríguez (CJR) y Kiryenka (SKY). Al poco tiempo saltaba del pelotón Kwiatkokwski (SKY) y se unía a la cabeza de carrera.

En los últimos 20 kilómetros de la etapa, con un terreno muy exigente, el pelotón era comandado por el Movistar que cubría, en todo momento, al líder de la Volta, Alejandro Valverde.

En el segundo paso por el puerto de Benillup en cabeza de carrera continuaban Rodríguez (CJR), Hollestein (KAT) y Kwiatkokwski (SKY). Sin embargo, se reducía el tiempo de diferencia con el resto de la carrera, esta vez capitaneado por corredores el Astana, y finalmente la escapada era absorbida.

A 10 kilómetros de meta saltaban del pelotón tres corredores Vanmarcke (EFD), Gautier (ALM) y Visconti (TBM). Sin embargo, sólo Viconti se colocaba en solitario al paso final por la localidad de Cocentaina, pero al comenzar la subida final al Alto de las Canteras (1ª categoría) fue absorbido por el pelotón.

La dureza de la etapa se intensificaba en el último tramo del recorrido con rampas muy duras de hasta el18% en la recta final, sin embargo el corredor del Movistar, Alejandro Valverde, supo mantener su posición y atacó en los últimos metros del recorrido seguido muy de cerca por los corredores Luis León Sánchez y Jakob Fuglsang, ambos del Astana. De este modo entraba en la línea de meta en primera posición con un tiempo de 4:48: 34 horas.

Este domingo se celebrará la última etapa de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, desde Paterna hasta la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La salida será desde el ayuntamiento de Paterna, c/Coves del Palau, a las 12.30 horas.

Asimismo, este domingo habrá una serie de actividades paralelas. A las 12:00, tendrá lugar la 2ª Marcha Cicloamigos Solidario a favor de la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral (Avapace), en el que aficionados al ciclismo pedalearán en el mismo circuito urbano de la Volta. A continuación, a las 13:15h se disputará un partido de exhibición de fútbol en sillas de ruedas y a las 14:15 actuará el grupo Ñeku, autor de la canción oficial de la Volta "Cada Amanecer".

Clasificación individual etapa:

Alejandro Valverde 4:48: 34

Adam Yates a 4

Luis León Sánchez m.t

Jesús Herrada a 9

Primoz Roglic a 10

Clasificación general provisional

Alejandro Valverde 13:16:23

Luis León Sánchez a 14

Jakob Fuglsang a 26

Adam Yates a 37

Jesus Herrada a 48