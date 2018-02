Los mejores nadadores españoles entrenarán en Japón

El presidente de la(RFEN),, y el vicealcalde de Yamaguchi,, han firmado este martes "un acuerdo sin precedentes" que permitirá a los mejores nadadores españoles realizar un total de 12 concentraciones en la ciudad japonesa durante los próximos años y preparar de la mejor manera posible los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también asistieron a la firma del acuerdo, realizada en la sede del CSD, junto con deportistas como la campeona olímpica Mireia Belmonte, las waterpolistas Anna Espar y Víctor Gutiérrez y el saltador Nicolás García, y entrenadores como Frederic Vergnoux y Miki Oca.

"Es un acuerdo sin precedentes en la RFEN y la esencia del acuerdo surge de una casualidad", narró Carpena, explicando que fueron los propios representantes de la ciudad japonesa los que se pusieron en contacto con la Federación Navarra de Natación para ofrecer sus instalaciones de natación.

El lazo que une Yamaguchi y Navarra data de 1551, cuando el padre jesuita San Francisco Javier llegó a Japón para evangelizar el país. Desde entonces, las relaciones entre ambas ciudades han sido una constante en la historia y en 1980 firmaron su hermanamiento. "Desde la Federación Navarra nos dijeron que nos querían ayudar porque quieren mucho a España", siguió el presidente de la RFEN, que a mediados de 2016 encabezó una pequeña delegación a la ciudad nipona para conocer la propuesta.

"Quedamos impactados al ver las instalaciones, pero sobre todo por lo que vimos que querían hacer con nosotros: ayudarnos. Tenemos pagados todos los gastos en 12 concentraciones a lo largo del tiempo que exceden incluso a los Juegos Olímpicos porque seguirán hasta los Mundiales de Fukuoka en 2021. Nosotros vamos a responder con seriedad", prometió Carpena.

Sentado a su lado, Kazuki Ito reafirmó su hospitalidad con palabras. "Nuestro compromiso como anfitriones es brindar a todos los deportistas las mayores atenciones posibles par que cuando lleguéis a Yamaguchi os sintáis como en vuestro segundo hogar. Deseo transmitir mis mejores deseos de éxitos a los miembros de la Federación Española y mi anhelo de que nuestro se estrechen más y más con el paso del tiempo", deseó el representante de Yamaguchi, ciudad de unos 200.000 habitantes situada a casi 770 kilómetros de Tokio.

Por su parte, Alejandro Blanco recordó que, como antiguo yudoca, ha ido "20.000 veces a Japón". "Siempre me he encontrado esa hospitalidad. Tokio me trae dos sentimientos contrapuestos. El día de la elección de Tokyo 2020 fue uno de los más tristes de mi vida porque perdimos y la parte alegre fue cuando ganó Tokio. Estoy convencido de que serán unos Juegos excepcionales por el antes, el durante y el después", confió el presidente del COE, avanzando que pretende firmar acuerdos similares entre Japón y otras federaciones olímpicas.

Además, José Ramón Lete subrayó que "las relaciones entre España y Japón son de amistad secular". "La diplomacia deportiva está uniendo países y transformando el mundo en base a los valores del propio deporte. Este acuerdo pionero va a estrechar esas relaciones de amistad entre España y Japón", añadió.

La firma de esta alianza coincide con el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Una primera delegación encabezada por el director técnico de la RFEN, Albert Tubella, visitó las instalaciones de Yamaguchi el pasado mes de noviembre y quedó "maravillada", en palabras del propio Tubella, quien mostró su plena confianza en la localidad nipona como un lugar "ideal" para realizar la preparación olímpica.