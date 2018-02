Concha Montaner gana una medalla mundialista 12 años después

Si alguien en España se ha especializado en recibir medallas años y años después es la halterófila Lydia Valentín, víctima de las rivales que recurrieron al dopaje para arrebatarle el sueño de subir al podio en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Pero el deporte valenciano tiene también a una atleta afectada por la misma circunstancia y que incluso ha tenido que esperar más años para que le sea entregada la medalla que debió recibir en su día.



Y es que 12 años después del Mundial de Moscú de 2006 en pista cubierta, Concha Montaner va a recibir la medalla de bronce de salto de longitud que le corresponde por la descalificación por dopaje de la rusa Tatyana Kotova, quien fue oro entonces.



Aunque este caso de dopaje salió a la luz en 2013, no ha sido hasta ahora cuando la IAAF ha decidido compensar a las afectadas con una ceremonia que tendrá lugar el fin de semana del próximo Campeonato del Mundo de Birmingham y en la que les harán entrega de las medallas a quienes entonces fueron, segunda, tercera y cuarta.



La de L'Eliana entrará así en la historia del atletismo español con una medalla mundialista que iguala la conseguida en 2001 por Niurka Montalvo en Lisboa y que supone el mayor logró de su carrera deportiva, por encima de la plata que ganó en el Europeo bajo techo de Birmingham 2007.



La valenciana, en este momento, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar también la enhorabuena a quien era entonces su entrenador, José Peiró.





12 años esperando...pero todo llega.

La IAAF ha decidido realizar un ceremonia el fin de semana dl Campeonato del Mundo d Birmingham para dar las medallas a los atletas q n se entregaron en su día

Medalla que conseguí junto a mi entrenador de entonces @pppeiro



?? @ja_miguelez pic.twitter.com/fBJUhEzBVq — Concha Montaner (@ConchaMontaner) 20 de febrero de 2018

ya destacó en 2013 que recordaba perfectamente cómo fue aquella la final. "Estaba pletórica, bajo las órdenes de José Peiró. «Acabé muy enfadada porque me la jugué en el último salto, tenía medalla, y obligué a Madison a mejorar y a Gomes a igualarme», dijo Montaner, cuyo peor segundo salto la bajó del podio (6,75 frente a 6,64). «Me eche a llorar sin consolación. Todos decían que lo había hecho bien, muy bien. Lo malo es que yo lo sabia pero no me daba consuelo. Ahora que ya he asimilado que fue una de mis grandes competiciones me llega esta sorpresa»Doce años después de aquella cita,sigue compitiendo al más alto nivel y aunque no logró el billete para competir en el próximo, sí se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España que se celebró el asado fin de semana en elde València.